深夜無人列車！捷運末班車後竟還有車 網驚：彷彿如月車站

Youtube頻道「鐵道事務所」是一個分享各種鐵道資訊的頻道，讓更多人對台灣鐵道運輸有更進一步的了解，近日上傳了影片講述他大學時錯過捷運末班車的故事，網友聽完後驚呼「以為是如月車站」。

他以神秘的口吻及簡易的插畫來講述，在大學時因為課業繁重，常常會在學校讀書到接近12點才搭捷運回家，有天他一樣留在學校讀書讀到12點，但由於有事情耽擱了，導致趕不上科技大樓站的末班車，他當時心想「完蛋了」，腦中浮現兩種選擇，一是搭計程車回家，但對於還是學生的他是筆龐大的費用；二是騎腳踏車回家，但要花一個多小時才能到家，正當他相當苦惱時，站務員建議他「現在騎車去大安站」或許還來得及，於是他便騎車衝去。

他一到大安站後，一抬頭發現捷運還有5分鐘抵達，但他卻覺得相當奇怪，因為騎車來的路上並沒有經過任何捷運列車，所以絕對不是剛剛錯過的那班車，想到這不禁讓他毛骨悚然，但還是搭上了這班列車，默默祈禱能夠平安回家。

講完故事後，他解釋，這班車其實是「轉運列車」的加班車，台北捷運的首班車是採用「多點發車」的模式，而末班車的收班方式則是，每日凌晨12點會由每一條線的端點站開出最後一班車，而這班車會行駛至另一端的終點站，由於列車從一端行駛至另一端會有時間差，所以每一站的末班車時間也不同，這樣的末班車制度雖然可以讓有些車站的營業時間延長到比較晚，但早期的台北捷運很快就發現了一個問題。

若有旅客要轉乘才能到達目的地，那他搭了末班車到達轉乘站時，可能另一條線已沒有車了，因此台北捷運就想出了一個解決方法，在末班車之後再安排一輛列車停在轉乘站的月台，這樣就可以順利的接那些需要轉乘的旅客了，這台車就是「轉運列車」，早期，各車站在末班車駛離後就不能再開放進站，因此轉運列車只有轉乘的人可以搭得到，後來有漸漸鬆綁這項規定，開放給一般旅客搭乘。

他也表示，其實在轉運列車的後方還會跟著一班車，這班車的功能就是當轉運列車出包時，用來疏散旅客用的，因此叫做「護航車」，等到所有的列車都收班回收至機廠時已約1點半，隔日清晨5點多又要再為送出首班車做準備，而台北捷運就要在這3個半小時內，完成電聯車的保養與清潔還有軌道設施的維護等工作，相當辛苦。

網友紛紛表示，「原來是護航車前的轉運列車，比較像是懸疑片」、「我的媽，前面把我嚇到了，我以為是『如月車站』之類的故事」、「半夜睡不著時看了這集」、「這集做的超像鬼故事XD 還以為科技大樓和大安間有時空裂縫，話說最後面的彩蛋也太用心了吧！」

有網友則鼓勵他，「這次的影片好有趣，我一直以為首班車是直接從終點站開欸」、「很用心做的影片噢！之前我有注意到護航車，一直想那到底是什麼詭異列車，現在終於解惑XD」、「畫畫和音樂的氣氛營造很棒！」。