撐不到紓困3.0 五福旅行社：裁員勢在必行

安心旅遊補助今天正式上路，外界看好國旅爆發，不過由於國境遲未解封，再加上旅行社出團禁令也未解除，如今傳出創立超過30餘年的五福旅行社有意進行大裁員，好撐過疫情期間。對此，五福旅遊執行長謝宏明證實，裁員勢在必行，至於裁員比例目前還在討論中。

謝宏明表示，原本公司營業額每月約六億元，如今僅剩下一千萬元，疫情持續了半年多，能夠活到現在並不容易。

謝宏明表示，很感謝政府在四、五、六月有些紓困措施，公司也努力撐下去，但七、八月看不到疫情有好轉跡象，旅遊業也被公告到七月底都不能出團，如今世界各國每個人都把自己鎖起來，整個旅遊業的前景都看不清楚。

謝宏明說，旅行社最大開銷就是員工薪資，從疫情開始公司就一直在做沙盤推演，要活得久一點就不得不做些措施，所以裁員勢在必行，不過公司還是會維持基本存活下去的人力，各部門不同會有不同的作法。

實際上，不僅五福有意進行「瘦身」，雄獅過去九成以上業績來自國際旅遊，受疫情影響，營運大受衝擊，5月營收6382.1萬元，年減97.7%，創下歷史單月新低。

雄獅旅遊集團昨也公告，總經理裴信祐即日起退休，職務由董事長王文傑兼任，裴信祐將專任董事，並協助集團啟動世代交替。據悉，雄獅昨日包括裴信祐在內共有六位重要主管退休，且部分重要職缺遇缺不補，逐步組織調整。