今年出不了國省一筆？網友哀嚎：國內旅遊被宰花更多

新冠肺炎蔓延全球，許多國家都祭出入境隔離與封鎖國門等政策防堵疫情，頓時讓「地球村」變得寸步難行。由於短時間內難以出國旅遊，有人好奇，大家是否因此省到錢？未料得到的答案卻都是：「花更多！」

一名PTT網友在WomenTalk看板發文，內容提到不論去鄰近的亞洲，還是遠距的歐美，只要不是走刻苦路線，出國總會花上不少錢。但今年難出國門，習慣每年安排出國的人，是否省下了不少花費？

這個問題引起熱烈討論，許多改玩國內的網友紛紛大吐苦水，「國內旅遊更貴」、「只能在國內旅行被宰得超慘花比出國更多錢」、「沒辦法去日本住2千1晚的房間只好在台灣住4千1晚的了」、「去澎湖花跟出國一樣的錢更悲傷」、「國旅更貴，而且品質還不好」、「轉國內旅遊，飯店貴爆，好懷念泰國的飯店」。

還有很多網友表示，把旅遊基金拿去爆買其他東西，反而花了更多錢，「都拿去找帥業務買衣服了」、「沒出國，多買了棟房子，更傷」、「不能出國很悶，反而怒吃好幾波花光了」、「我出國反而比較省，一直窩在家都叫外賣」、「是省了不少，但報復性網購也買了不少」、「因為不能出國覺得自己省到錢了，所以花錢變得大手大腳的，不小心就花掉不少了」，另有人哀怨的說「機票不能退噴了3萬」。

雖然有少數人透露確實省下一筆開銷，「還真的省了十幾萬」、「出社會後每年都會安排出國，就今年沒有所以有省到錢」，但似乎有更多人在「養精蓄銳」，「存起來等明後年去」、「等開放就會報復性出國」、「今年不出國，明年會花更多吧，直接預算x2」、「反正遲早還是要出國花錢的」。不過也有網友理性指出，「所以說不出國的人就財務自由了」。