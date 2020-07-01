影／手機APP自動續訂 消費者求償無門成冤大頭

立委高嘉瑜上午召開記者會，針對手機APP自動續訂系統不夠完善造成消費者求償無門情況，提醒消費者多注意「續訂」等重要訊息，別再成為冤大頭。

高嘉瑜表示，民眾使用手機應用服務越來越多元，但常有消費者被「免費試用」等方式吸引下載APP後，未被告知或未注意試用期間屆滿後將自動續訂並扣繳費用，直到收到帳單才發現被收取高額費用，成了冤大頭。

高嘉瑜說，調閱消保處統計資料發現，近五年涉及手機APP自動續訂相關爭議之申訴案件高達351件，近兩年更呈現倍數成長，高嘉瑜呼籲主管機關應重新檢視關於「自動續訂」之規定，要求APP業者清楚說明、標示相關條款，並於消費者訂閱期或試用期將屆前，善盡告知的義務。

高嘉瑜舉例，近期竄紅的「FaceApp」雖然可以免費試用3天，但若未在訂閱期結束前24小時內取消訂閣，即使事後刪除該APP，仍會因「自動續訂」條款被收取990元之年費，許多消費者後續雖未再使用這些APP，但仍不知不覺掉入這類APP的陷阱。