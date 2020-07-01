聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／手機APP自動續訂 消費者求償無門成冤大頭
立委高嘉瑜上午召開記者會，針對手機APP自動續訂系統不夠完善造成消費者求償無門情況，提醒消費者多注意「續訂」等重要訊息，別再成為冤大頭。
高嘉瑜表示，民眾使用手機應用服務越來越多元，但常有消費者被「免費試用」等方式吸引下載APP後，未被告知或未注意試用期間屆滿後將自動續訂並扣繳費用，直到收到帳單才發現被收取高額費用，成了冤大頭。
高嘉瑜說，調閱消保處統計資料發現，近五年涉及手機APP自動續訂相關爭議之申訴案件高達351件，近兩年更呈現倍數成長，高嘉瑜呼籲主管機關應重新檢視關於「自動續訂」之規定，要求APP業者清楚說明、標示相關條款，並於消費者訂閱期或試用期將屆前，善盡告知的義務。
高嘉瑜舉例，近期竄紅的「FaceApp」雖然可以免費試用3天，但若未在訂閱期結束前24小時內取消訂閣，即使事後刪除該APP，仍會因「自動續訂」條款被收取990元之年費，許多消費者後續雖未再使用這些APP，但仍不知不覺掉入這類APP的陷阱。
高嘉瑜表示，消費者如遇有爭議事件，可依消保法向消費者服務中心提出申訴，或向直轄縣(市)消費爭議調解委員會申請調解。她同時也呼籲各主管機關應重新檢視不同交易型態的定型化契約，要求APP業者說清楚相關條款，並明顯標示於購還方案頁面，切實保障消費者的權益。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言