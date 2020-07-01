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不怕輪機工作髒污 正妹女大生擁航海夢

聯合報 / 記者邱瓊玉／台北即時報導
108年第四次航海人員測驗一等管輪合格考生陳薏雯。圖／交通部航港局提供
108年第四次航海人員測驗一等管輪合格考生陳薏雯。圖／交通部航港局提供

109年第二次航海人員測驗今天上午在交通部航港局辦理榜示，這次測驗到考人數總計646人，其中一、二等船副、管輪等4個類科總合格人數計179人，整體合格率為27.71%；一等船副、管輪的榜首均畢業於台北海洋科技大學。

值得注意的是，今年六月從高雄科技大學畢業的陳薏雯，是108年第四次通過一等管輪航海人員測驗「唯二」的女性，不僅一次就通過測驗，更拿下第5名亮眼成績。

從小就與海親近的陳薏雯，時常活動在台中港及彰濱一帶，從小就對大海有莫名的嚮往，早早就立下想上船工作的想法，升大學時，為了一圓自己的夢想，儘管家人強力反對，但仍堅持選擇輪機系就讀。

也因為家人反對，讓陳薏雯的求學之路備感艱辛，也因為要自給自足，不得不先休學1年；復學後，又面臨到課程適應，讓她一度懷疑自己的選擇。

有別於一般女生，陳薏雯表示，輪機工作滿身的髒污反而得到成就感，以及一種活著的存在感。在學期間曾經接受育英2號12天教學訓練的洗禮，雖然得忍受機艙吵雜炎熱的環境，但確是她第1次感覺到夢想成真。

高科大應屆畢應業生陳薏雯。圖／交通部航港局提供
高科大應屆畢應業生陳薏雯。圖／交通部航港局提供

不過就在畢業之際，受到因肺炎疫情影響，陳薏雯原定要上船實習計畫暫時作罷，現正準備離岸風電相關工作。不過陳薏雯說，只要有機會仍會選擇商船工作，畢竟是她的最愛。

航港局表示，本次測驗榜示後，應考人可利用航港單一窗口服務平台查詢榜單及登入帳號密碼列印成績通知單。應考人如欲複查成績，應在榜示之次日起10日（109年7月2日起至11日），登入交通部航港單一窗口服務平台MTNet。「航海人員測驗專區」內之「試題疑義／複查申請項下」點選「成績複查申請」，依序填具資料並送出網路申請即可。

【中央社／台北1日電】

109年第二次航海人員測驗今天放榜，交通部航港局說，這次測驗整體合格率為27.71%，一等船副、管輪的榜首都畢業於台北海洋科技大學。

航港局發出新聞稿表示，109年第二次航海人員測驗於上午在交通部航港局辦理榜示，這次測驗到考人數646人，一、二等船副、管輪等4個類科總合格人數計179人，整體合格率為27.71%，一等船副、管輪的榜首都畢業於台北海洋科技大學。

航港局說，這次測驗榜示後，應考人可利用航港單一窗口服務平台查詢榜單及登入帳號密碼列印成績通知單。

航港局說，應考人如欲複查成績，可從2日起至11日，登入交通部航港單一窗口服務平台MTNet「航海人員測驗專區」內的「試題疑義／複查申請項下」點選「成績複查申請」，依序填具資料並送出網路申請即可。

航海人員測驗讓不少擁有航海夢的民眾順利圓夢，今年6月正式從高雄科技大學畢業的陳薏雯，是108年第四次通過一等管輪航海人員測驗唯二的女性，她不僅第一次考就通過，還拿下第5名的亮眼成績。

航港局說，陳薏雯對於大海從小有莫名的嚮往，早早就立下想上船工作的想法，在升大學階段，即便曾為了家人選擇念普通高中，然而，為了一圓自己的夢想，仍不顧一切堅持初衷，選擇輪機系就讀。

有別於一般女生，陳薏雯認為輪機工作滿身的髒污反而得到成就感，以及一種活著的存在感。

航港局表示，陳薏雯在學期間曾經接受育英2號12天教學訓練的洗禮，雖然得忍受機艙吵雜炎熱的環境，但重要的是，是她第一次感覺到夢想成真，不過就在畢業之際因肺炎疫情影響，原定要上船實習計畫暫時作罷，現在正準備離岸風電相關工作。

不過，陳薏雯表示，只要有機會仍會選擇商船工作，畢竟這是她的最愛。

航港局 夢想

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