每天半包菸 35歲工程師心肌梗塞送醫

一名35歲工程師因發燒、氣喘、呼吸窘迫、嘔吐、連續拉肚子3天，經醫院急診室X光檢查，發現雙側的肺已經肺浸潤，診斷因急性肺炎，造成呼吸窘迫合併缺氧，併發心臟衰竭，屬於「續發性心肌梗塞」；經醫師診斷，患者沒有「三高」且年輕，但每天抽半包菸，可能是造成心肌梗塞的原因之一。

中國醫藥大學心竹附設醫院心導管室主任陳業鵬指出，該病患的症狀與心冠肺炎類似，其他醫院無法貿然緊急插管處理，才轉到中醫大新竹附醫。

患者心肌酶酵素指數非常高，且血氧濃度非常低，經過兩次採檢陰性，陳業鵬立刻率領團隊立即施以心導管手術，緊急搶救左主冠狀動脈完全阻塞，打通前降支慢性完全阻塞、迴旋支和中間支血管，再放置主動脈氣球幫浦控制心臟衰竭，手術順利，病患兩周後出院。

陳業鵬表示，一般心血管疾病患者有五大危險因子，分別是抽菸、高血脂、高血壓、高血糖和年紀大，此患者沒有三高問題，屬於年輕族群，但每天抽半包菸，可能是造成心肌梗塞的原因之一。