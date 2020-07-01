北車大廳假日狂被坐爆！台鐵估在「咕咕鐘」下增40張椅子

台北車站大廳地板是否開放席地而坐，引發關注。隨著大規模解封，假日屢屢「被坐爆」。先前交通部曾指出，將研議是否增加椅子。據了解，根據台鐵初步評估，可於大廳咕咕鐘下方兩側牆面增加40張椅子，總椅子數達104張。

台鐵局分別於5月29日、6月3日、6月11日召開三場各界代表座談會，部分與會者表示，希望可以增設座椅。

目前台北站一樓西迴廊值班站長室前有36張椅子、東迴廊高鐵售票窗口前則有28張椅子，共64張椅子。台鐵初步評估，將從現有椅子數去做更新，預計可增加10組共40張椅子，總椅子數達104張，以不阻礙路線為主。

據了解，40張椅子將加在車站大廳咕咕鐘下兩側牆面，位置靠近東迴廊，平時可見不少旅客站在該處，甚至席地而坐，也曾見過旅客直接躺在該處。對於是否增加椅子、增加多少椅子，台鐵局表示仍在評估中。

另針對部分與會者希望台鐵檢視大廳疏散、消防狀況是否符合安全規範，據了解，台鐵也已做調查，由於大廳四面都是開放式通道，疏散不會有太大問題，另台北車站本身本身有應變計畫書，與周遭車站安全都沒有問題。

交通部表示，目前仍未收到台鐵規畫，在台鐵新方案尚未出爐前「一切照舊」 ，只要落實社交距離、戴上口罩，席地而坐沒有問題。

台鐵局則表示，相關方案都在討論中，目前台北車站大廳還是防疫空間，車站仍會派員落實防疫新生活做柔性勸導，一旦有群聚狀況會請民眾戴上口罩。