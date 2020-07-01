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台裔廚師上Netflix製豬血糕熱狗 連評審都大讚

香港01 / 向樂高
豬血糕示意照。（聯合報系資料照）
豬血糕示意照。（聯合報系資料照）

豬血、鴨血這類食物不是人人能接受，一名台灣出世、12歲移民美國的廚師Tiffany日前在Netflix節目《美味狂想》中，製作台灣傳統著名小食「豬血糕」，當她拿出一瓶豬血時，評審都非常驚訝，露出不可置信的表情。

現居英國的Tiffany參加英國料理節目《美味狂想》，她在台灣出世、12歲移民美國，但仍然保留台灣的口味。節目第二集以「外帶美食」為主題，Tiffany決定做出台式和美式配搭的美食，還拿出台灣常用的大同電鍋來烹煮。

Tiffany決定炮製五香炸雞、甘梅番薯條、酥炸花生醬麻糬，以及炸豬血糕熱狗。當她拿出一罐豬血，打算做「豬血糕」時，主持人和評審都大吃一驚，瞪大雙眼不敢置信，不過評審直言十分創新，但「可能大好也可能大壞」。

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🍄 Is there mushroom in your recipes for these fun-guys?🍄 #MushroomsOfInstagram

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Tiffany所製的豬血糕不是平常的做法，而是把豬血糕當成餡料，再以美式炸熱狗的方式裹起來，並加上香菜和搭配泡菜，串起來像是普通的炸物，但內裏就是意想不到的豬血糕。

雖然評審一開始不看好，但吃後馬上改觀，初試豬血糕，評審由抗拒到大讚「真的很好吃！」，Tiffany更在這集勝出，對於評審的高度評價，成功融合兩種文化，炮製美味的料理，蒂芬妮興奮得喜極而泣。

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文章授權轉載自《香港01》

Tiffany 移民 英國

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