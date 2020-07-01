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付費制一年後… 《蘋果新聞網》宣布7月1日「全面開放」免費看

聯合新聞網 / 綜合報導
蘋果新聞網上午宣布全面解鎖。 記者高彬原／攝影
蘋果新聞網上午宣布全面解鎖。 記者高彬原／攝影

《蘋果新聞網》於2019年4月起開始實施會員制，並於同年7月宣布開始收費，新聞內容僅供付費會員觀看，試辦期間僅象徵性收取10元費用，至9月起開始正式收費，每月需支付120元才可順利觀看新聞，作法在當時引起熱烈討論。時隔一年，《蘋果新聞網》今宣布為使不公不義之事為社會大眾所知，同時體諒台灣人因疫情重創而消瘦的荷包，故從7月1日起「全面開放」，無需成為會員便可無限瀏覽新聞內容。

《蘋果》也強調此舉並未違背公司「新聞有價」的信念，訂閱制也會持續走下去，另針對已付費的讀者則提供六大優惠，感謝付費會員的支持與愛護。

《蘋果新聞網》聲明全文：

親愛的讀者們，七月一日起，《蘋果》全面開放，無需登記任何會員資料，即可在電腦與手機無限盡覽。我們同時推薦您下載《蘋果新聞網》App，同樣不用填寫任何資料，立可閱覽，方便快速。

我們作出這個重大決定，最主要是許多讀者反映，《蘋果》踢爆的不公不義之事，不能因為我們屏蔽而不被全部的社會大眾看見。此外，我們了解，台灣目前尚未養成付費閱覽新聞的習慣，加上因為疫情重創經濟，許多人荷包緊縮的為難。

我們一直堅信「新聞有價」，這個重大決定並不是違背我們的信念，訂閱仍會持續走下去，而且相信會越走越寬廣。只是值此百業蕭條之際，《蘋果》也希望能與民同苦，盡一份媒體的責任。我們感謝您們願意支持我們的訂閱計畫，而這些《蘋果》的付費讀者們，我們也獻上六大優惠，感謝您們的支持與愛護。

付費訂閱的尊爵會員，享有六項優惠如下：

一：「無廣告」盡覽《蘋果新聞網》。

二：保證以最優惠價格，購買「夢幻講座」門票。

三：獲得「蘋星會」的優先保留席(熱門場次依抽籤決定)

四：可同時免費閱覽香港《蘋果動新聞》

五：可同時免費閱覽英文版的香港《蘋果動新聞》

六：保有最優先以最優惠價，購買「你的優惠」中各式商品

《蘋果新聞網》秉持媒體良心與社會責任，做出這個重大決策，希望您能感受我們的誠意，踴躍點閱我們的新聞，若您認同我們的信念，也希望您繼續支持我們的訂閱計畫，謝謝您們。

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