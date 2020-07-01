雨彈來襲！吳德榮：今起三天午後對流旺盛慎防劇烈天氣

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今起三天午後慎防劇烈天氣，氣溫仍偏熱，最高溫大約在35、36度左右，地理環境較特殊的盆地、縱谷，偶爾有出現37度的機率。

吳德榮說，昨天花東縱谷因「焚風」而升溫，台東出現（金峰）38.5度，花蓮（玉里）38.0度；北部、中部仍偏熱，台北高溫36.7度、雲林36.6度；南高屏因雲多降雨而高溫略降。

吳德榮說，昨天中南部間歇降雨，午後各地區有局部大雨、豪雨發生。

吳德榮說，今晨4時30分紅外線雲圖顯示，台灣上空有消散中的高層雲；西南部沿海有零星降水回波移入；已有局部少量降雨；截至5時各地區平地最低溫大約在24至25度。

吳德榮說，最新歐洲中期預報中心(ECMWF)模式模擬顯示，今上午因 「海陸風」環流的轉換，與西南風的交互作用，中南部有局部間歇性陣雨或雷雨；午後對流旺盛，各地區皆有有局部陣雨或雷雨的機率，應慎防「劇烈天氣」（雷擊、強風、瞬間強降雨）發生。

另外吳德榮說，今天各地區高溫微降，最高溫大約在35、36度左右，地理環境較特殊的盆地、縱谷，偶爾有出現37度的機率，仍應注意防曬、防中暑。今日各地區氣溫北部25至36度、中部25至36度、南部25至35度、東部24至36度。

吳德榮說，明天、周五(2、3日天氣型態類似、但低層水氣多、大氣很不穩定；清晨至上午中南部的降雨明顯，午後對流旺盛，應慎防「劇烈天氣」。由於雲層增多，高溫略微下降、但在低層暖空氣內，天氣仍偏熱。

吳德榮說，周六至下周二低層水氣減少，清晨上午迎風面有局部短暫降雨的機率，午後仍有局部陣雨或雷雨，天氣偏熱。