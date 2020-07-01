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婦人滑一跤 9公分鐵絲竟從手臂刺入滑到「該邊」作怪

聯合報 / 記者王昭月／高雄即時報導
從X光片，可看見細長的鐵絲就在婦人髖關節位置。記者王昭月／翻攝
從X光片，可看見細長的鐵絲就在婦人髖關節位置。記者王昭月／翻攝

高雄一名在鐵工廠上班的女清潔工最近在廠區不小心滑跤，當時只覺得右臀刺痛一下，雖到診所先治療傷口，但回家後老覺得俗稱「該邊」的鼠蹊部怪怪的，一周後再找醫師檢查，赫然發現似有尖銳細長異物卡在髖關節，動手術取出後原來是條長達9公分鎢鋼絲，研判是從她右臂刺入後，長趨直入骨盆部位，還差點刺穿坐骨神經！

收治這名清潔婦的高雄活力得中山脊椎外科醫院骨科醫師王振華說，婦人求治時，右臀的小傷口已經癒合，但她反映，自從跌倒之後，只要坐下來就覺得鼠蹊部像有異物卡住，很不舒服，且壓了會痛，醫院經照X光檢查，發現一條尖銳細長異物就在婦人髖關節附近。

院方立即安排她接受手術，依據經驗法則及術中C型手臂X光機導引下，總算找到異物，原來是一條長約9公分的鎢鋼絲，它的位置不但深入髖關節，還緊貼著坐骨神經旁，尖銳的一端已穿過坐骨神經下方，差點穿刺坐骨神經，還好動刀完整取出。

王振華醫師推測，婦人摔跤時右臂被鐵絲刺中，因沒有立即取出，經過肌肉收縮的力量才會把鎢鋼絲慢慢帶入體內。手術後已為患者做感染控制並消炎止痛，避免深層組織發炎感染。

他說，侵入婦人體內的鎢鋼絲，角度只要稍微歪一點，除可能傷及神經、血管外，萬一不慎穿刺肛門、直腸，會引起很嚴重的下腹腔感染。因此民眾若是跌倒、撞傷或被魚刺刺中等意外時，經過一個禮拜，傷口仍然紅腫、流出分泌物或不明發燒，就應該警覺是否有異物入侵，趕快就醫檢查。

王振華醫師（見圖）表示，刺入這名清潔婦右臂的鐵絲，就滑入婦人的鼠蹊部位置，差點刺穿坐骨神經。記者王昭月／攝影
王振華醫師（見圖）表示，刺入這名清潔婦右臂的鐵絲，就滑入婦人的鼠蹊部位置，差點刺穿坐骨神經。記者王昭月／攝影

手術 醫師 患者

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