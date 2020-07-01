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反聖嬰！ 今夏高溫恐勾勾纏

聯合報 / 記者邱瓊玉／台北報導
中央氣象局預估，台灣今年夏天高溫情況恐會頻繁出現。圖／聯合報系資料照片
中央氣象局預估，台灣今年夏天高溫情況恐會頻繁出現。圖／聯合報系資料照片

中央氣象局昨表示，下半年反聖嬰現象有發展趨勢，再加上全球暖化、太平洋高壓等因素影響，預估台灣今年夏天高溫情況恐頻繁，今年七至九月，氣溫偏高的機率較大。

高溫情況其實從梅雨季已開始。氣象局預報中心主任呂國臣說，今年梅雨季五月至六月廿八日，大部分屬極端高溫，全台平均溫度達廿八點二度，氣候極端偏熱，甚至創下一九四七年有紀錄以來的同期新高；其中五月有四個氣象站創下日高溫新紀錄，六月更有台北等十個測站創下最熱月均溫紀錄。

時序進入颱風季，氣象局說，往年西北太平洋六至十二月間，約有廿一至廿五個颱風生成，侵台的颱風個數正常為三至五個，氣象平均值為三點六個，預估今年下半年，西北太平洋颱風生成總數正常至偏少，侵台的颱風個數接近正常值的機率較大。

呂國臣說，截至目前，今年西北太平洋僅有兩個颱風生成，較氣候平均值四點三個要來得少；下半年受反聖嬰影響，西太平洋海水溫度升高，連帶台灣附近海水溫度也攀升，可能讓颱風生成地點會比較接近台灣，預警時間也會因此縮短，不過輕颱機率也較高。

至於雨量，呂國臣說，預估七月雨量偏少至正常，八、九月雨量則接近正常的機率較大。今年梅雨季雨量，集中在五月中、下旬，其中五月雨量是史上排名多雨第三名，但六月偏少，整體梅雨季雨量正常，但分配不均，造成極端氣候現象。

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