全國環保夜市明啟動 環團批「落後部署」無新意

為扭轉外界對台灣夜市的髒亂形象，環保署下半年砸六千萬元推動全台22縣市環保夜市，減用一次性餐具、加裝油煙控制設備、公廁一天至少清潔兩次等。但環團批評，這些做法沒有新意，早就該實施，現在才做根本是「落後部署」，呼籲環保署應該更積極才會有效果。

環保夜市7月1日正式啟動，環保署副署長沈志修還說，會派出「神秘客」到各大環保夜市打分數。環保署廢管處長賴瑩瑩說，環保夜市要符合一次性產品減量、資源回收、低碳節能、油煙排放控制、餐飲汙水處理、優質公廁環境清潔等六大指標。

爭好氣聯盟發言人石毓菁表示，現在推動的環保夜市根本是「落後部署」，使用重複清洗餐具、油煙排放控制等措施早就該推動，「現在才補起來」，不值得作為環保夜市典範，尤其公廁一天清潔兩次以上拿出來當政策，實在令人匪夷所思。

台中市提報大慶夜市作為環保夜市名單，石毓菁說，大慶夜市是小型夜市，絕多數都是攤販，消費者通常邊走邊吃，有內用餐椅的店家很少，因此不太可能提供重複清洗餐具，這樣的政策推動形同「白搭」。

石毓菁也指出，環保夜市要求做好一般垃圾、資源、廚餘等三項回收桶，但普通社區早就這樣做，夜市現在才比照過於「落後」，且廚餘減量才是關鍵，因為社區雖然也會分類廚餘，但多數還是進到焚化爐裡，一樣不夠燒。

石毓菁說，環保署應該更積極提出環保夜市政策，否則也不用派秘密客，因為考核項目都太容易達成。