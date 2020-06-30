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首家重粒子癌症治療中心明年底收治病人 北榮跑第一

聯合報 / 記者楊雅棠／台北即時報導
北榮今舉行「重粒子癌症治療中心建築及基座完工移交典禮」。圖／北榮提供
北榮今舉行「重粒子癌症治療中心建築及基座完工移交典禮」。圖／北榮提供

癌症是國人十大死因之首，治療方式除了傳統的外科手術、化療及放射治療外，高能量X光或電子束的重粒子治療則是另一種治療選項。台北榮總成立台灣首座重粒子癌症治療中心，今日舉行建築及基座完工移交典禮，預計明年底治療病人。

不同於傳統治療，高能量X光或電子束的重粒子治療是一種先進的放射治療，將碳原子游離成碳離子，利用同步加速器將粒子加速至光速的70%，再針對癌症病灶進行照射。

北榮表示，由於重粒子射線具有獨特的布拉格能峰（Bragg Peak）能深入人體組織內，藉由非常精準的定位，再完全釋放聚集能量摧毀癌細胞，藉此完全破壞腫瘤細胞的DNA雙鏈，同時碳粒子射束在進入人體正常組織時所釋放的能量極低，可避免不必要的輻射傷害。

此外，重粒子治療療程短，病患無須住院，極適合治療局部腫瘤，如果癌細胞已有擴散、轉移等情況，也有緩解病情功能，但無法達到全面性治癒的療效。

北榮從2008年開始籌畫建構全台第一家重粒子癌症治療中心，但因重粒子設備屬於貴重先端醫療設備，維修費用昂貴、技術複雜，建置金額高達新臺幣42億元，院方無力自主興建。

潤泰集團總裁尹衍樑得知後，於2015年9月18日同意捐贈新台幣15億元，協助興建主體建築及加速器基座，並要求北榮需每年提供2％免費治療名額，救助或照顧更多弱勢病患。

重粒子癌症治療中心於去年一月舉行動土典禮、三月正式動工後，目前建築及基座，包括地下一層、地上四層，已經完工並移交北榮，下階段將進行重粒子同步加速器與放射治療系統的設備安裝、測試，預計明年底可開始收治患者。

重粒子治療中心大樓外觀。圖／北榮提供
重粒子治療中心大樓外觀。圖／北榮提供

癌症治療 建築 腫瘤

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