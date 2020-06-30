持三倍券玩花蓮 夜市擬推套餐組合消費200元抽電視

振興三倍券明天開放預訂，花蓮縣政府推出東大門夜市套餐組合，200元券最高可享用300元美食，觀光處表示，為活絡商圈消費，民眾只要持券至6大商圈單筆消費滿200元，就可獲得抽獎券，最大獎抽50吋電視，每月抽1台，活動延續到年底，預計送出6台。

東大門夜市原住民一條街主委吳國民說，三倍券紙本面額最低有200元，因此攤商互相合作，推出套餐組合，像是買一杯飲料搭配隔壁的香腸、炸薯條等，以提高民眾購買意願，甚至200元面額可買到價值250元套餐。

花蓮縣府觀光處工商管理科長林政穎指出，中央日前諮詢東大門夜市主委，配合三倍券研擬優惠措施，研擬套餐組合式方案，縣府近期將邀集主委討論，期望擴大夜市400攤商都能響應，並趕在7月15日三倍券上路前，公布細則內容，方便消費者選購。

他表示，為刺激商圈消費市場，推出三倍券單筆消費滿200元，可抽50吋電視活動，適用範圍包括東大門夜市、花蓮市形象商圈、舊鐵道景觀商圈、百年老街商圈、明義商圈及石藝大街等6處立案商圈。

林政穎說，消費滿200元以上即可兌換一張抽獎券，訂於8月至明年1月間，每月10日抽出一台50吋電視，將暫定在各商圈周邊放置摸彩箱，近期將上網公告。