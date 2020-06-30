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中國新型豬流感 農委會：未證明豬傳人

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
中國發現新型豬流感。本報資料照片
中國發現新型豬流感。本報資料照片

中國研究人員發現新型豬流感病毒（G4 EA H1N1），農委會防檢局表示，豬流感非屬世界動物衛生組織（OIE）表列疾病，亦非我國法定動物傳染病，本次中國發現的豬流感病毒，僅利用血清學資料推判有豬傳人的風險，並無直接證據顯示可由豬隻傳給人類或人傳人。另我國畜衛所已因應新型豬流感，建立診斷方法。

防檢局表示，依照OIE資料顯示，豬流感僅是豬隻輕微疾病，病毒不會跑到豬肉，吃豬肉感染的風險可以被忽略。因此民眾無需擔心，可放心享用豬肉美食。

農委會畜衛所表示，傳統豬流感是畜衛所檢驗項目之一，因應本次中國新型豬流感，已建立診斷方法。經查2009年至2020年6月，畜衛所接受動物防疫機關送檢豬隻疑似流感檢體檢驗結果，共計檢驗1566頭豬隻檢體，其中共檢出11株豬流感病毒，分別計8株H1N1及3株H1N2。

根據文獻說明，本次變異型豬流感病毒株首次於2013年出現，故畜衛所將針對該所2013年以後分離到的3株N1N1進行基因定序分析，以釐清病毒是否已進入國內。

防檢局強調，將持續透過三道關卡把關民眾食肉安全，第一是豬隻上市拍賣或屠宰時，業者需自主檢查豬隻健康，並簽署健康聲明書。第二是地方動物防疫機關會至養豬場做豬隻健康臨床訪視。第三是在屠宰場端，所有豬隻屠宰都要透過防檢局派駐各屠宰場的屠宰衛生檢查獸醫師，逐頭進行屠前及屠後檢查。

流感病毒 獸醫師 農委會

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