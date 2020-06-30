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只有30間店買得到！ 必勝客隱藏「紙包筆管麵」限賣28天
除了比薩，也想換點新口味嗎？即日起至7月27日期間，必勝客限時新推出「紙包筆管麵」隱藏料理，共有波隆那牛肉丸、奶油雞腿排等3種口味，限時4周，並僅於30間門市供應。
本次新推出的「紙包筆管麵」，乃是使用紙包封烤技術料理，更能鎖住食材的溫度，讓醬汁與麵體可以緊密融合，增添濃郁口感。共計有波隆那牛肉丸、奶油雞腿排、羅勒雞腿排等3種口味。其中「波隆那牛肉丸」以義大利的經典風味為基礎，讓每根筆管麵沾附具有蕃茄甘甜與肉香的醬汁，並搭配純牛肉丸、起司與花椰菜。「奶油雞腿排」則是以濃郁鮮奶油帶來滑順的柔和口感，搭配義式香料烤腿排、蘑菇與花椰菜。至於「羅勒雞腿排」由青醬配上香料烤腿排、蘑菇，呈現新鮮單純的清新風味。
3款「紙包筆管麵」的售價均為169元，個人餐為189元，另有適合多人分享的派對雙饗餐可選擇。限時於6月30日至7月27日販售，僅限於北台灣的新莊幸福店、富國外送店、三重正義店、景新外送店、淡水新市店、泰山明志店、竹圍外送店、福德外送店等店，還有平鎮中豐店、內壢中華店、八德僑愛店、龍潭北龍店、新竹新豐店、新竹光復店、新竹竹東店、新竹經國店、頭份中華店、台中沙鹿店、台中豐原店、雲林斗六店、南投草屯店、嘉義民族店、台南成大店、台南永康店、永康中華店、高雄建楠店、高雄小港店、高雄岡山店、高雄大寮店、台東外送店等30間指定門市供應。
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