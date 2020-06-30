男性預防知識不足 HPV和HIV分不清

台灣癌症基金會一項調查發現，男性對人類乳突病毒（HPV）預防所知不足，甚至將HPV與愛滋病毒（HIV）混淆。醫師提醒，男性感染HPV大多毫無徵兆，但可能反覆感染，增罹癌風險。

台灣癌症基金會執行長賴基銘今天在記者會表示，一份美國的研究指出，全體男性感染HPV的平均比例為45.2%，將近每2名男性就有一人感染過HPV。

一份刊登於美國醫學會期刊（JAMA）的研究也發現，男性在18至22歲時HPV感染比例為28.9%；23至27歲感染比例增加到46.5%，在更年長的年齡區間組別中，也維持高感染率。

賴基銘說，男性進入社會後，有更多與性伴侶發生親密互動的機會，這可能是23歲後感染率大幅增加的主因。美國疾病管制與預防中心（CDC）大規模研究也發現，在透過性行為傳染的疾病中，HPV造成最多人感染，遠超過民眾害怕的愛滋病毒（HIV）、披衣菌、淋病等。即使是單一性伴侶， 也有近6成感染HPV，顯示情侶間親密傳染現象。

台北市立聯合醫院仁愛院區感染科主治醫師顧文瑋表示，男性若感染HPV，可能導致3大病變，包含尖形濕疣（菜花）、陰莖癌、及肛門癌等癌症。

顧文瑋說，HPV與HIV的主要感染途徑都是性行為，但多數人忽略HPV潛在危險，也容易混淆。研究發現，男性感染HPV大多毫無徵兆，而全球男性受HPV感染而造成尖形濕疣及癌症病變的總計個案數也遠高於女性。

台灣癌症基金會調查發現，即便有近2/3男性知道HPV經由性行為傳染，但有半數男性不知道親密互動對象過往曾有多少性伴侶；調查也發現，有近4成男性不知道即便單一性伴侶也有機會感染HPV。

在預防知識方面，調查也發現，有近7成男性聽過HPV，卻有1/3男性不確定HPV與HIV的不同；也有6成多男性不知道可以透過疫苗預防HPV。