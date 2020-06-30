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影／空拍基隆嶼看「台灣龍珠」這麼美 明天等你來登島
有「台灣龍珠」美譽的基隆嶼，明天正式開放登島，基隆市政府今天在碧砂漁港舉辦「2020基隆嶼登島啟航儀式」，市長林右昌率領多位貴賓提前「登嶼」，為「基隆-離島」旅遊揭開新序幕，歡迎民眾一起來基隆嶼打卡。市府並空拍帶民眾欣賞美麗台灣龍珠身影。
林右昌說，為了讓基隆嶼永續經營，今年開始登島全面改採網路預約以及實名制，每天開放1200人，民眾可以上網查詢登島資訊，他並說登島行程相當熱門，目前預約已經滿到8、9月，想要登上基隆嶼一覽美景的遊客，請把握機會提早預約。
民眾可以到基隆旅遊網的「基隆嶼觀光預約平台」查詢登島資訊，市府整合各港口、船家共同推出「環海步道+遶島」2小時遊程票價700元、「環海步道＋燈塔＋遶島」3.5小時遊程票價850元，以及「遶島+潮境+象鼻岩」1.5小時的海上遊程票價450元，搭船可在碧砂漁港、八斗子漁港、八尺門漁港及基隆港小艇碼頭。
市府觀銷處長曾姿雯表示，夏天來基隆除了基隆嶼登島行程外，碧砂漁港週邊還有正濱漁港、和平島公園、海科館、容軒步道、101高地、大坪海岸等景點，也可以享用手工碳烤吉古拉、八斗子阿婆小籠包等在地特色美食，探索基隆在地的私房路線。現在台灣疫情也已趨緩，相信基隆嶼將成為民眾安心國旅的首要選擇。（空拍影片由基隆市政府提供）
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