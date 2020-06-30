花蓮端午返鄉專車搭乘率逾9成 中秋連假續辦

東部大眾運輸不便，花蓮縣府每年重要連續假期辦理返鄉、返工專車已有多年。這次端午連假，返鄉專車再次扮演重要疏運工作，縣府統計，兩列次共載運1059人，搭乘率94%，成效不錯，將於中秋連假續辦。

每逢春節、二二八、清明、端午、中秋等重要連假，東部火車票總是秒殺，一位難求，為花便花蓮人回鄉、返回工作崗位，縣府從多年前辦理返鄉專車，從一開始免費搭乘，到如今收取每張全票200元的行政作業費，也從花蓮人限定，擴大到在花蓮工作者都可訂票。

縣府民政處長江東成今天表示，蘇花改今年初通車後，北花客運跟著上路，讓縣民返鄉的方式多了一項選擇。縣府對於返鄉專車也是持續滾動式檢討，在清明節時曾做過問卷調查，了解民眾對於返鄉專車的辦理成效，是否需要退場或續辦等，結果多數縣民都對這項政策給予肯定，希望續辦。

這次端午連假，花蓮縣府規畫6月24日台北到花蓮、28日花蓮到台北共兩列次專車，每列次可載運560人。民政處表示，經統計，這次連假共疏運1094人次，搭乘率約94%，顯示民眾對返鄉專車的需求度仍高，會秉持服務縣民的態度，在中秋連假繼續規畫返鄉專車。