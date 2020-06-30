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四價流感疫苗生力軍 細胞培養病毒效果好但貴1.5倍

聯合報 / 記者李樹人／台北即時報導
接種流感疫苗為預防流感的重要關鍵。示意圖／路透社
接種流感疫苗為預防流感的重要關鍵。示意圖／路透社

氣溫飆升，這個夏天熱到爆，但疾管署最新疫情調查卻發現，國內社區類門急診流感就診人數呈現緩升態勢，其中以急診更為明顯，上週急診人次達5999，比前一週上升8.1%，醫師提醒，這代表國人勤洗手、戴口罩等防疫作為逐漸鬆散，可視為防疫一大警訊。

根據估計，全球每年約有5%至10%的成人，和20%至30%的兒童感染流感病毒，當中300至500萬名患者為重症個案，死亡人數高達25至50萬人，其中以幼兒及老年人居多。

接種流感疫苗為預防流感的重要關鍵，在去年公費流感疫苗延遲開打，又大缺貨，相較之下，今年疫苗供應貨源較為充裕，原因為新一代四價細胞培養流感疫苗已經取得國內藥證，將進入台灣公費及自費市場。

新一代四價細胞培養流感疫苗為歐洲首款細胞培養的四價流感疫苗，原有四價流感疫苗均從雞蛋培養病毒，林應然小兒科診所院長林應然說，雞蛋疫苗在培養過程中，恐有突變風險，影響預防效果。

相較之下，細胞培養流感疫苗預防效果較好，變種變異的比率較低，因為製程較為複雜，所以新一代四價細胞培養流感疫苗比現有雞蛋培養四價流感疫苗來得貴，價格約高出一點五倍。

林應然指出，細胞培養流感疫苗係以狗腎臟細胞來培育病毒，而狗腎臟細胞屬於人工培育，不用真的殺狗取細胞，透過細胞生產線就能不斷繁殖複製。

林應然提醒，接種流感疫苗容易出現施打部位紅腫或疼痛、頭痛、疲勞以及肌肉痠痛等不適感；對流感疫苗成分嚴重過敏者、經醫師評估不適合者，不建議施打疫苗，另外發燒或急性疾病患者宜延後接種。如對於雞蛋嚴重過敏，從今年起就可以考慮使用細胞型四價流感疫苗。

流感疫苗 雞蛋 患者

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