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惱人螞蟻退散！新創團隊研發「電蟻拍」秒消滅

聯合報 / 記者黃筱晴 /即時報導
孔木公司推出的「智能電蟻拍」，輕巧造型與簡易操作方式可輕鬆快速殺掉螞蟻並消除氣味。圖／邁特創新基地提供
孔木公司推出的「智能電蟻拍」，輕巧造型與簡易操作方式可輕鬆快速殺掉螞蟻並消除氣味。圖／邁特創新基地提供

結合民間硬體設計製造能量與政府政策資源打造硬體創新應用的「Mighty Net硬體創業加速計畫」，2019年成功協助了24家國內外硬體新創跨越創業門檻，今年持續輔導新創團隊走向市場，上半年共輔導12家進駐團隊，關注領域也更聚焦，主打「智慧醫療、智慧工廠、智慧物流、智慧農業」等4大領域，下半年更將與新加坡行銷團隊合作，帶領國內新創團隊拓展東南亞市場、走出國際。

「Mighty Net硬體創業加速計畫」是由經濟部中小企業處提供指導，並由林口新創園與Mighty Net邁特創新基地共同推動與執行。昨日舉辦的Demo Day由12家進駐團隊發表其獨到的產品定位及亮點，其中，翔探科技推出的「無人機人工智慧系統管理系統」，以無人機控制領域的研究為基礎，推出各種工業用無人機整機客製化方案，並提供多軸旋翼無人機飛控系統參考設計及顧問諮詢服務。而孔木公司推出的「智能電蟻拍」，則是由電蚊拍設計概念延伸轉化而來，簡易的操作方式可輕鬆快速殺掉螞蟻並消除氣味，未來更預計加入藍牙連線與拍攝功能，用手機拍攝螞蟻移動軌跡，並透過AI判別螞蟻巢穴或源頭所在。

Mighty Net邁特創新基地執行長戴憶帆表示，「未來各種技術都離不開物聯網，透過大數據與科技結合，更輕鬆解決以往人力沒辦法快速做到的偵測與行動。」

由翔探科技推出的「無人機人工智慧系統管理系統」。圖／邁特創新基地提供
由翔探科技推出的「無人機人工智慧系統管理系統」。圖／邁特創新基地提供

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