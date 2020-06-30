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確保食安 無登記實名制者明起禁入新北果菜市場
新北市果菜公司為讓民眾購買蔬果時能夠買的放心、吃的安心，自今年2月起實施蔬果實名制及抽樣檢驗農藥殘留，守護民眾食品安全。
果菜公司總經理江惠貞指出，板橋與三重果菜批發市場自2月15日開始實施蔬果實名制，進場拍賣須提供供應單位小代號及農民身分證資料，同是針對進場蔬果抽樣檢驗農藥殘留。
若檢驗不合格者將直接銷毀其蔬果並通知生產者，以確保消費者食用安全。截至6月底，新北轄區已有90％果菜批發市場完成蔬果實名制，明日起將勒令無登記實名制蔬果不得進入新北果菜市場。
江惠貞表示，為了加強蔬果農藥殘留檢驗技術，新北果菜公司將在今年增設「質譜儀快篩檢驗室」，可精準檢驗國內目前常使用的農藥殘留量，並配合蔬果實名制提升把關層次，讓民眾能吃到優質安心的蔬果。
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