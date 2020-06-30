快訊

習近平簽了！「港版國安法」即起正式施行

不滿被分手刺女友心窩致死 莽男見警上門割脖送醫

聽新聞
test
0:00 / 0:00

全國首座考古親子博物館展廳 7月10日蘭博館開幕

聯合報 / 記者羅建旺／宜蘭即時報導
宜蘭縣內國小學童今天擔任試玩體驗員，體驗清理出土文物。圖／宜蘭縣政府提供
宜蘭縣內國小學童今天擔任試玩體驗員，體驗清理出土文物。圖／宜蘭縣政府提供

全國首座縣市級的考古親子博物館展廳，7月10日要在蘭陽博物館開幕，面積130坪，有探坑可體驗發掘，考古文物展示220件，包括有清代銅幣、石刀等，另外，淇武蘭生活學習區，還復刻一棟600年前干欄式建築的淇武蘭家屋，以1比1比例完美呈現並復原周邊生活植物，以遊戲體驗史前生活，在家屋內史前餐桌上有仿製陶罐、木匙、食物玩具，可大玩扮家家酒，學習老祖先們的生活智慧，更可用視覺、聽覺及觸覺穿越時空感受與了解史前人類的生活。

考古兒童探索館，有考古知識的學習，有探坑發掘的體驗場，有古老家屋的情境空間，更有認識宜蘭各考古文化的歷史見證，展廳內容包含5000年來宜蘭考古遺址的重要歷程，也是全國首度將全縣數十年考古成果，轉換成為兒童考古探索廳的創舉，策展團隊成員，包含文化局與蘭陽博物館的合力，讓宜蘭最珍貴的史前文物可以有系統與可以親近的學習體驗。

蘭陽博物館長陳碧琳指出，蘭陽博物館從民國99年開館營運，今年已經邁入第10年，這次的展示更新案歷經5年籌畫，館內研究人員們也與日本多所考古機構及博物館持續交流，獲得考古多樣展示與教育的啟發，是全國首座縣市考古親子博物館展廳。

考古親子博物館展廳預計7月10日開幕，從6月22日起，陸續邀請縣內國小學童擔任試玩體驗員，縣長林姿妙等人今天與淇武蘭遺址附近礁溪鄉的玉田國小學生試玩；林姿妙表示，據她觀察玉田小朋友最喜歡沙坑區，有小朋友開心說自己挖到石器，到考古廳可以看出文化局與蘭陽博物館考古展示教育的專業，真的很用心。

蘭陽博物館指出，考古親子博物館正式營運後，採「入場號碼牌」排序入場，為提倡公共資源分享及舒適參觀環境，每時段以空間最大容量含嬰幼兒以50人為限，以控管參觀品質，每天6場次，每場次可體驗時間有45分鐘，接著會有清潔消毒及歸位的中場休息15分鐘。

平日上下午各提供1場次團體預約，單一票價每人50元，免票對象有未滿6歲兒童、就讀宜蘭縣各級學校學生、身心障礙朋友與陪伴者1人及榮譽志工等。更多資訊請參考蘭陽博物館官網

考古親子博物館展廳，7月10日要在蘭陽博物館開幕，有探坑可體驗發掘。圖／宜蘭縣政府提供
考古親子博物館展廳，7月10日要在蘭陽博物館開幕，有探坑可體驗發掘。圖／宜蘭縣政府提供
全國首座縣市級的考古親子博物館展廳，7月10日要在蘭陽博物館開幕。圖／宜蘭縣政府提供
全國首座縣市級的考古親子博物館展廳，7月10日要在蘭陽博物館開幕。圖／宜蘭縣政府提供

考古 博物館 親子

延伸閱讀

不是班班有 宜蘭沒冷氣學校挫在等：怕學生因此流失

全國最美殯葬園區 員山福園增建3.8萬納骨位

全國最美殯葬園區 宜蘭員山福園增建3萬8千個納骨位

蘇澳漁民遭日船干擾 林姿妙與漁民譴責並抗議

相關新聞

四價流感疫苗生力軍 細胞培養病毒效果好但貴1.5倍

氣溫飆升，這個夏天熱到爆，但疾管署最新疫情調查卻發現，國內社區類門急診流感就診人數呈現緩升態勢，其中以急診更為明顯，上週...

確保食安 無登記實名制者明起禁入新北果菜市場

新北市果菜公司為讓民眾購買蔬果時能夠買的放心、吃的安心，自今年2月起實施蔬果實名制及抽樣檢驗農藥殘留，守護民眾食品安全。

安心旅遊明上路 台南這家飯店買一送一超優惠

台南市飯店旅宿業從5月逐步解封以來，訂房狀況逐步回升，端午連假更是大爆發，許多飯店都客滿，業者針對今天啟動的安心旅遊補助...

離島創新玩！ 酒鬼特別版、澎湖露營趣、金門小兵寫日記

疫後新生活，國內旅遊市場逐漸回溫，立榮航空與長汎假期攜手推出「夏季金馬澎，玩出新花樣」，今日記者會由立榮航空副總經理劉同...

影／空拍基隆嶼看「台灣龍珠」這麼美 明天等你來登島

有「台灣龍珠」美譽的基隆嶼，明天正式開放登島，基隆市政府今天在碧砂漁港舉辦「2020基隆嶼登島啟航儀式」，市長林右昌率領...

花蓮端午返鄉專車搭乘率逾9成 中秋連假續辦

東部大眾運輸不便，花蓮縣府每年重要連續假期辦理返鄉、返工專車已有多年。這次端午連假，返鄉專車再次扮演重要疏運工作，縣府統...

交通部推刷手機搭公車 高雄市先試辦

交通部今天舉辦「公路客運服務數位轉型座談會」，探討公共運輸服務智慧化，交通部將推動刷手機搭公車，透過綁定線上支付並出示Q...

泰山首位助產士 李鴻源母一生接生近3千兒

前內政部長李鴻源、前立委李鴻鈞的母親李子美，一生除培育出2名政壇菁英，更是台灣早年醫療不發達情況下，首批受訓合格的「鄉村...

惱人螞蟻退散！新創團隊研發「電蟻拍」秒消滅

結合民間硬體設計製造能量與政府政策資源打造硬體創新應用的「Mighty Net硬體創業加速計畫」，2019年成功協助了2...

全國首座考古親子博物館展廳 7月10日蘭博館開幕

全國首座縣市級的考古親子博物館展廳，7月10日要在蘭陽博物館開幕，面積130坪，有探坑可體驗發掘，考古文物展示220件，...

淡水古蹟博物館主題商品由你設計 最高可獨得10萬元

新北市立淡水古蹟博物館「清法戰爭滬尾之役」主題商品徵件比賽即日起開跑，徵件至9月30日止，邀請民眾展現創意，以歷史背景設...

影／中國出現新型豬流感 疾管署：尚無直接豬傳人證據

根據外媒報導，中國出現由豬隻帶原的新型流行病毒G4 EA H1N1，且在養豬人身上檢測到血清抗體為陽性，擔心病毒一旦變異...

熱門新聞

連40摃！威力彩今晚頭獎再摃龜 週四上看12億

海豹長滿青苔像「死了？」 惹怒2.6萬人連署關閉動物園

主人不在家二哈興奮拆屋 回家驚見災難現場超崩潰

時代變了！多金、爆肝科技業退位 年輕人改擁抱這些行業

澎湖花火節、馬祖藍眼淚！首艘「離島郵輪」8月2日出航

家樂福7月開賣生吐司！全台20分店每日限量10條

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。