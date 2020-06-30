全國首座考古親子博物館展廳 7月10日蘭博館開幕

全國首座縣市級的考古親子博物館展廳，7月10日要在蘭陽博物館開幕，面積130坪，有探坑可體驗發掘，考古文物展示220件，包括有清代銅幣、石刀等，另外，淇武蘭生活學習區，還復刻一棟600年前干欄式建築的淇武蘭家屋，以1比1比例完美呈現並復原周邊生活植物，以遊戲體驗史前生活，在家屋內史前餐桌上有仿製陶罐、木匙、食物玩具，可大玩扮家家酒，學習老祖先們的生活智慧，更可用視覺、聽覺及觸覺穿越時空感受與了解史前人類的生活。

考古兒童探索館，有考古知識的學習，有探坑發掘的體驗場，有古老家屋的情境空間，更有認識宜蘭各考古文化的歷史見證，展廳內容包含5000年來宜蘭考古遺址的重要歷程，也是全國首度將全縣數十年考古成果，轉換成為兒童考古探索廳的創舉，策展團隊成員，包含文化局與蘭陽博物館的合力，讓宜蘭最珍貴的史前文物可以有系統與可以親近的學習體驗。

蘭陽博物館長陳碧琳指出，蘭陽博物館從民國99年開館營運，今年已經邁入第10年，這次的展示更新案歷經5年籌畫，館內研究人員們也與日本多所考古機構及博物館持續交流，獲得考古多樣展示與教育的啟發，是全國首座縣市考古親子博物館展廳。

考古親子博物館展廳預計7月10日開幕，從6月22日起，陸續邀請縣內國小學童擔任試玩體驗員，縣長林姿妙等人今天與淇武蘭遺址附近礁溪鄉的玉田國小學生試玩；林姿妙表示，據她觀察玉田小朋友最喜歡沙坑區，有小朋友開心說自己挖到石器，到考古廳可以看出文化局與蘭陽博物館考古展示教育的專業，真的很用心。

蘭陽博物館指出，考古親子博物館正式營運後，採「入場號碼牌」排序入場，為提倡公共資源分享及舒適參觀環境，每時段以空間最大容量含嬰幼兒以50人為限，以控管參觀品質，每天6場次，每場次可體驗時間有45分鐘，接著會有清潔消毒及歸位的中場休息15分鐘。