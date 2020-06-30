離島創新玩！ 酒鬼特別版、澎湖露營趣、金門小兵寫日記

疫後新生活，國內旅遊市場逐漸回溫，立榮航空與長汎假期攜手推出「夏季金馬澎，玩出新花樣」，今日記者會由立榮航空副總經理劉同義、長汎假期副總經理楊許虎共同主持，並邀請金門縣政府觀光處處長丁健剛、澎湖縣政府旅遊處副處長劉美凡等人出席。主打親子與品酒兩大主題旅遊。

暑假適逢國內防疫解封，國旅掀起新熱潮，「類出國」行程更是超夯產品，長汎假期推出的「夏季金馬澎，玩出新花樣」團體旅遊產品，內容包括立榮航空來回機票、飯店住宿以及升級的特色旅遊。其中，「這夏爸媽好輕鬆」系列產品有「馬祖船長探索海陸生態遊3日」、「澎湖探險家星空露營趣3日遊」、「金門小兵遊戰地體驗遊3日」，大人12,888元起(含稅)，兒童10,888元起(含稅)；「金馬澎酒鬼特別版」則推出「藍眼淚季節探索馬祖經典酒款3日」、「戰地金門老屋醇酒輕旅行3日」及「金色澎湖海島人文輕旅行3日」，每人15,999元起(含稅)。

推薦親子遊的「馬祖船長探索海陸生態遊3日」，可以乘坐客輪探索自然生態，還能穿著水手服，體會一日船長的樂趣：並親手製作海洋生物顯微鏡明信片。

「澎湖探險家星空露營趣3日」則選在員貝嶼搭帳篷，享受賞滿天星斗的美好體驗，坐著輕航獨木舟眺世界級玄武岩，品嚐在地人經典家常菜─花菜乾以及鮮度破表的當地美食。

喜歡挑戰的親子們可考慮「金門小兵遊戰地體驗遊3日」，入住軍事主題館，體驗戰地風情，也可入境問俗，與當地居民於純淨的沙灘一起挖花蛤，享受產地到餐桌的鮮美滋味，或走入時光隧道，手作古早味風獅爺紅龜粿並認識在地百年古樹。

長汎假期也與米飯旅行社創辦人暨知名旅遊達人─工頭堅共同企劃「酒鬼特別版」，5月首發團一推出即爆滿。應眾多「酒鬼旅客」要求，長汎假期再推出「金馬澎酒鬼特別版」，由工頭堅帶領大家品酩金馬澎三地好酒，包括「藍眼淚季節探索馬祖經典酒款3日」，到馬祖追尋絕景藍眼淚，還能品嚐獲獎無數的雙金牌陳年高粱，及有趣的DIY手作老酒體驗。

「戰地金門老屋醇酒輕旅行3日」及「金色澎湖海島人文輕旅3日」行程，前往金門參觀金門酒廠、入住金湖、澎澄飯店，獨家安排58度高粱及精選洋酒的品飲會，還能親手捏製個人專屬酒瓶；澎湖則特別安排豐富醉人的客製餐酒私宴buffet，以及果香滿盈的葡萄酒，在夜晚隨著小船出海，享用生猛海鮮、品酒看繁星。

長汎假期也推出「振興券滿千現折」的回饋，7/31前報名金馬澎團體旅遊及自由行(機+酒)產品，即可享有滿1000元現折100元的優惠；7/15前報名「這夏爸媽好輕鬆」及「金馬澎酒鬼巴士特別版」主題產品，優惠再加碼，滿千可現折200元。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康