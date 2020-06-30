快訊

習近平簽了！「港版國安法」即起正式施行

不滿被分手刺女友心窩致死 莽男見警上門割脖送醫

聽新聞
test
0:00 / 0:00

離島創新玩！ 酒鬼特別版、澎湖露營趣、金門小兵寫日記

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
澎湖花火節將登場，機位飯店一位難求，跟團遊相對輕鬆。圖／長汎假期提供
澎湖花火節將登場，機位飯店一位難求，跟團遊相對輕鬆。圖／長汎假期提供

疫後新生活，國內旅遊市場逐漸回溫，立榮航空與長汎假期攜手推出「夏季金馬澎，玩出新花樣」，今日記者會由立榮航空副總經理劉同義、長汎假期副總經理楊許虎共同主持，並邀請金門縣政府觀光處處長丁健剛、澎湖縣政府旅遊處副處長劉美凡等人出席。主打親子與品酒兩大主題旅遊。

暑假適逢國內防疫解封，國旅掀起新熱潮，「類出國」行程更是超夯產品，長汎假期推出的「夏季金馬澎，玩出新花樣」團體旅遊產品，內容包括立榮航空來回機票、飯店住宿以及升級的特色旅遊。其中，「這夏爸媽好輕鬆」系列產品有「馬祖船長探索海陸生態遊3日」、「澎湖探險家星空露營趣3日遊」、「金門小兵遊戰地體驗遊3日」，大人12,888元起(含稅)，兒童10,888元起(含稅)；「金馬澎酒鬼特別版」則推出「藍眼淚季節探索馬祖經典酒款3日」、「戰地金門老屋醇酒輕旅行3日」及「金色澎湖海島人文輕旅行3日」，每人15,999元起(含稅)。

推薦親子遊的「馬祖船長探索海陸生態遊3日」，可以乘坐客輪探索自然生態，還能穿著水手服，體會一日船長的樂趣：並親手製作海洋生物顯微鏡明信片。

「澎湖探險家星空露營趣3日」則選在員貝嶼搭帳篷，享受賞滿天星斗的美好體驗，坐著輕航獨木舟眺世界級玄武岩，品嚐在地人經典家常菜─花菜乾以及鮮度破表的當地美食。

喜歡挑戰的親子們可考慮「金門小兵遊戰地體驗遊3日」，入住軍事主題館，體驗戰地風情，也可入境問俗，與當地居民於純淨的沙灘一起挖花蛤，享受產地到餐桌的鮮美滋味，或走入時光隧道，手作古早味風獅爺紅龜粿並認識在地百年古樹。

長汎假期也與米飯旅行社創辦人暨知名旅遊達人─工頭堅共同企劃「酒鬼特別版」，5月首發團一推出即爆滿。應眾多「酒鬼旅客」要求，長汎假期再推出「金馬澎酒鬼特別版」，由工頭堅帶領大家品酩金馬澎三地好酒，包括「藍眼淚季節探索馬祖經典酒款3日」，到馬祖追尋絕景藍眼淚，還能品嚐獲獎無數的雙金牌陳年高粱，及有趣的DIY手作老酒體驗。

「戰地金門老屋醇酒輕旅行3日」及「金色澎湖海島人文輕旅3日」行程，前往金門參觀金門酒廠、入住金湖、澎澄飯店，獨家安排58度高粱及精選洋酒的品飲會，還能親手捏製個人專屬酒瓶；澎湖則特別安排豐富醉人的客製餐酒私宴buffet，以及果香滿盈的葡萄酒，在夜晚隨著小船出海，享用生猛海鮮、品酒看繁星。

長汎假期也推出「振興券滿千現折」的回饋，7/31前報名金馬澎團體旅遊及自由行(機+酒)產品，即可享有滿1000元現折100元的優惠；7/15前報名「這夏爸媽好輕鬆」及「金馬澎酒鬼巴士特別版」主題產品，優惠再加碼，滿千可現折200元。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

金門除了風獅爺，還能參觀酒廠、親手捏製個人專屬酒瓶。圖／長汎假期提供
金門除了風獅爺，還能參觀酒廠、親手捏製個人專屬酒瓶。圖／長汎假期提供
離島旅遊夯，長汎假期推出各種另類體驗。圖／長汎假期提供
離島旅遊夯，長汎假期推出各種另類體驗。圖／長汎假期提供

金門 澎湖 馬祖

延伸閱讀

瞄準離島「類出國」立榮航空推全新離島套裝行程

影／離島旅遊夯 長汎假期「夏季金馬澎 玩出新花樣」再升級

立榮、長汎 搶攻振興券商機

壘球／總統盃慢壘7月中澎湖開打 總決賽10月底登場

相關新聞

四價流感疫苗生力軍 細胞培養病毒效果好但貴1.5倍

氣溫飆升，這個夏天熱到爆，但疾管署最新疫情調查卻發現，國內社區類門急診流感就診人數呈現緩升態勢，其中以急診更為明顯，上週...

確保食安 無登記實名制者明起禁入新北果菜市場

新北市果菜公司為讓民眾購買蔬果時能夠買的放心、吃的安心，自今年2月起實施蔬果實名制及抽樣檢驗農藥殘留，守護民眾食品安全。

安心旅遊明上路 台南這家飯店買一送一超優惠

台南市飯店旅宿業從5月逐步解封以來，訂房狀況逐步回升，端午連假更是大爆發，許多飯店都客滿，業者針對今天啟動的安心旅遊補助...

離島創新玩！ 酒鬼特別版、澎湖露營趣、金門小兵寫日記

疫後新生活，國內旅遊市場逐漸回溫，立榮航空與長汎假期攜手推出「夏季金馬澎，玩出新花樣」，今日記者會由立榮航空副總經理劉同...

影／空拍基隆嶼看「台灣龍珠」這麼美 明天等你來登島

有「台灣龍珠」美譽的基隆嶼，明天正式開放登島，基隆市政府今天在碧砂漁港舉辦「2020基隆嶼登島啟航儀式」，市長林右昌率領...

花蓮端午返鄉專車搭乘率逾9成 中秋連假續辦

東部大眾運輸不便，花蓮縣府每年重要連續假期辦理返鄉、返工專車已有多年。這次端午連假，返鄉專車再次扮演重要疏運工作，縣府統...

交通部推刷手機搭公車 高雄市先試辦

交通部今天舉辦「公路客運服務數位轉型座談會」，探討公共運輸服務智慧化，交通部將推動刷手機搭公車，透過綁定線上支付並出示Q...

泰山首位助產士 李鴻源母一生接生近3千兒

前內政部長李鴻源、前立委李鴻鈞的母親李子美，一生除培育出2名政壇菁英，更是台灣早年醫療不發達情況下，首批受訓合格的「鄉村...

惱人螞蟻退散！新創團隊研發「電蟻拍」秒消滅

結合民間硬體設計製造能量與政府政策資源打造硬體創新應用的「Mighty Net硬體創業加速計畫」，2019年成功協助了2...

全國首座考古親子博物館展廳 7月10日蘭博館開幕

全國首座縣市級的考古親子博物館展廳，7月10日要在蘭陽博物館開幕，面積130坪，有探坑可體驗發掘，考古文物展示220件，...

淡水古蹟博物館主題商品由你設計 最高可獨得10萬元

新北市立淡水古蹟博物館「清法戰爭滬尾之役」主題商品徵件比賽即日起開跑，徵件至9月30日止，邀請民眾展現創意，以歷史背景設...

影／中國出現新型豬流感 疾管署：尚無直接豬傳人證據

根據外媒報導，中國出現由豬隻帶原的新型流行病毒G4 EA H1N1，且在養豬人身上檢測到血清抗體為陽性，擔心病毒一旦變異...

熱門新聞

連40摃！威力彩今晚頭獎再摃龜 週四上看12億

海豹長滿青苔像「死了？」 惹怒2.6萬人連署關閉動物園

主人不在家二哈興奮拆屋 回家驚見災難現場超崩潰

時代變了！多金、爆肝科技業退位 年輕人改擁抱這些行業

澎湖花火節、馬祖藍眼淚！首艘「離島郵輪」8月2日出航

家樂福7月開賣生吐司！全台20分店每日限量10條

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。