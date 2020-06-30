腦庫有譜了 衛福部徵求示範計畫助設置「捐腦」措施

醫界呼籲成立腦庫成立超過20年，衛福部今公告徵求「台灣腦組織庫建置計畫」，雖然僅是為期一年的示範計畫，但將透過示範計畫，建置民眾捐贈腦組織的細項規定，倡議成立腦庫的台大神經部主治醫師謝松蒼表示，如果說距離成立腦庫是一公里，該計畫就像踏出十公尺，雖然僅是為期一年的示範計畫，但卻已踏出一大步。

高齡社會帶來許多退化性疾病，其中最棘手的以腦部退化性疾病為主，為了加速對疾病的認知以及了解神經退化病理機制，醫界從20多年前就開始倡議建置腦庫，但推動上頻頻卡關，如今爭取多年終於要啟動示範計畫，包含建置標準作業流程、資源運用以及民眾如何申請等機制。

謝松蒼表示，台灣腦庫窒礙難行，主要與腦組織的取得、經費有關。腦組織與其他人體組織不同，無法透過抽血或手術時順便採檢做採集，腦組織每一部分都很重要，生前即使同意接受觀察與變化，腦組織也只能在死後取出，死後取出的經費不在健保範疇中，也是醫院不願參與的原因之一。

不過，腦組織建置計畫已公開徵求，謝松蒼說，從民國92年就開始爭取的腦庫，已見到起步的曙光，該計畫案雖然僅為一年的計畫，但將建置有意捐贈腦組織的民眾，從前端開始健康檢查、死後取腦等流程，以及取腦的經費該怎麼規畫等，是為未來20年的計畫打地基。

衛福部醫事司司長石崇良表示，依照人體生物資料庫條例，我國設置33家生物資料庫，主要分為3類，健康人的生物資料、疾病類生物資料，目前以癌症為最多、健康檢查採檢資料，而腦庫屬於疾病類的生物資料，是為了研究而設立，目前我國並沒有專門的腦組織生物資料庫，這將會是台灣第一個腦庫。