復興鄉眼疾患者免下山了 眼科巡迴車直接帶設備上山

偏鄉醫療差距大，桃園復興鄉每個月幾乎都有居民飽受「眼疾」之苦，協助支援復興鄉眼科的林口長庚，每個月支援上山看診，但若遇到緊急眼科需求，民眾仍需要舟車勞頓下山治療，國際扶輪社今捐贈「眼科巡迴車」幫助林口長庚深入復興鄉，協助照顧當地居民的靈魂之窗。

根據健保署統計，桃園復興鄉的眼疾以白內障為最大宗，其次為視網膜病變、糖尿病眼部相關併發症等，這些疾病的治療都需要專業的儀器檢查，幫助眼科醫師判斷，林口長庚雖然每個月上山一次支援眼科治療，但當地並沒有專業的儀器可以輔助醫師，也讓眼疾患者下山的比例高達98％。

林口長庚醫院眼科部主任吳為吉部表示，國際扶輪社捐贈的「IDS 眼科巡迴車」，配置有自動角膜弧度驗光機、電腦眼壓機、裂隙燈顯微鏡、自動式視力表投影機等專業設備，可達到治療需求。

同時，為克服偏遠地區影像傳輸的問題，林口長庚醫院並結合長庚醫學科技有限公司向政府申請5G相關設施，日後眼科巡迴車深入山區部落，即可結合5G通訊及AI影像處理，以4K高解析影像傳送至林口長庚眼科醫師進行判讀，協助巡迴醫師判斷及減少誤差。