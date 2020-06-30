北歐測到微量放射性物質 國際原能總署：對健康無危害
近期北歐地區國家發現空氣中測到微量放射性物質，原能會表示，國際原子能總署（IAEA）今天指出，空氣中的放射性物質量很低，對環境、人體健康不致於造成危害，原能會將持續密切觀察。
IAEA在官網發布訊息，歐洲地區29個會員國與4個非會員國，主動回報境內輻射量測結果，均沒有發生任何事件而導致空氣中偵測到Ru（釕）-103、Cs（銫）-134與Cs（銫）-137微量放射性物質情事。
IAEA總署長Rafael Mariano Grossi表示，經分析所蒐集到的資訊，研判空氣中放射性物質的量非常低，對環境與人體健康不致造成危害。IAEA請其餘會員國回報輻射偵測資訊，以利向大眾發布訊息，也會持續努力研判所蒐集到的資訊，查明放射性物質可能的排放來源與位置。
原能會說，設置於全國58處即時環境輻射監測站數據顯示，目前環境輻射偵測值均為正常，將持續密切關注此一情事發展，掌握國際間監測結果，進行資訊蒐集研析與發布，為國人的輻安把關。
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