淡水古蹟博物館主題商品由你設計 最高可獨得10萬元

新北市立淡水古蹟博物館「清法戰爭滬尾之役」主題商品徵件比賽即日起開跑，徵件至9月30日止，邀請民眾展現創意，以歷史背景設計文創商品，獲獎者最高可拿到10萬元獎金，另也有網路人氣票選獎1萬元，總獎金高達30.5萬。

淡水古蹟博物館指出，徵件比賽分為社會組及學生組；社會組金獎獎金10萬元、銀獎6萬元、銅獎3萬元；學生組金獎6萬元、銀獎3萬元、銅獎1.5萬元，另有網路人氣票選獎1萬元。

淡古館長柏麗梅表示，主題商品徵件以清法戰爭滬尾之役為主軸，除了祭出豐富的獎金，提供對設計有興趣的人展現創意的機會，也希望歷史故事能用多元的方式呈現。將聘請專業顧問及業師擔任評審，以完整性15%、創意性30%、實用性30%及主題性25%為標準。

柏麗梅說，10月13日會公布初選名單各10名，10月19日舉辦決選簡報，年底前公布得獎名單。初選20組作品的人氣票選活動，預計於10月13日至10月27日舉辦，參與票選的民眾將有機會獲得限量好禮。

此外，團體參賽以4人為上限，不限國籍及參賽件數，作品概念企劃書及設計圖檔等完整報名資料，以光碟或隨身碟掛號郵寄，或親送至10682臺北市大安區敦化南路二段99號3樓，若有疑問可電洽02-2784-5588分機67或25，詳細報名內容可上淡古官方網站查詢。