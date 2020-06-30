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影／中國出現新型豬流感 疾管署：尚無直接豬傳人證據
根據外媒報導，中國出現由豬隻帶原的新型流行病毒G4 EA H1N1，且在養豬人身上檢測到血清抗體為陽性，擔心病毒一旦變異，恐爆發新一波感染潮，對此衛生福利部疾病管制署今天(30日)表示，外媒的相關說法是來自於中國大陸一份豬隻流感監測的結果報告，主要的病毒株最早於2016年就被發現，這個病毒株，可以在人類的，呼吸道上皮細胞複製，也可以感染雪貂。
疾管署防疫醫師鄒宗珮表示，此型豬流感的傳染途徑為飛沫、近距離接觸，只要禽畜工作者穿戴口罩、防護衣、護目鏡就可以把傳染機率降低，雖然報告中顯示部分禽畜工作者血清有陽性反應，但目前並沒有「直接」傳人的證據，但未來若發生廣泛人傳人能力，恐怕就有大流行的可能。
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