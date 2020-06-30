一至三期柴油車調修減空汙 每輛車最高補助十萬元

環保署4月15日修正發布「大型柴油車調修燃油控制系統或加裝空氣汙染防制設備補助辦法」，鼓勵一至三期的大型柴油車主落實車輛維修保養，或加裝空汙防治設備，降低車輛汙染排放，若調修後可達到四期以上排放標準，每輛車最高補助10萬元。

為簡化補助申請手續，環保署表示，已取消調修前的檢測程序，一至三期大型柴油車直接將車輛駛至環保署核可的保養廠，若調修後黑煙不透光率低於車輛出廠、或進口時所適用的排放標準，即可於補助期間不限申請次數享有累積金額5萬元補助。

環保署舉例，1993年6月30日以前出廠的一期大型柴油車，黑煙不透光率≦2.7 m-1；1999年6月30日以前出廠的二期大型柴油車，黑煙不透光率≦1.5 m-1。

若調修後可達到四期以上排放標準，也就是黑煙不透光率≦1.0 m-1，累積補助金額超過5萬元的費用將給予49%補助金額，且每輛車最高補助10萬元，僅限申請1次。