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瞄準離島「類出國」立榮航空推全新離島套裝行程

聯合報 / 記者邱瓊玉／台北即時報導
隨著國旅市場回溫，「類出國」產品越來越夯，看準國旅離島遊的市場，立榮航空與長汎假期合作，共同推出「夏季金馬澎」團體旅遊產品。圖為馬祖藍眼淚。圖／連江縣政府提供
隨著國旅市場回溫，「類出國」產品越來越夯，看準國旅離島遊的市場，立榮航空與長汎假期合作，共同推出「夏季金馬澎」團體旅遊產品。圖為馬祖藍眼淚。圖／連江縣政府提供

隨著國旅市場回溫，「類出國」產品越來越夯，看準國旅離島遊的市場，立榮航空與長汎假期合作，共同推出「夏季金馬澎，玩出新花樣」團體旅遊產品，內容包括立榮航空來回機票、飯店住宿以及升級的特色旅遊，其中馬祖海陸生態遊3天12888元起；金馬澎酒鬼特別版則推出藍眼淚季節探索馬祖經典酒款3日遊，每人要價15999元。

想到馬祖的親子，可以參加「這夏爸媽好輕鬆」主題行程，其中「馬祖船長探索海陸生態遊3日」，與爸媽一起體驗乘坐客輪探索自然生態，不但是學習課外知識的難得機會，還能穿著水手服，體會一日船長的樂趣、親手製作海洋生物顯微鏡明信片，絕對是今夏最獨特的回憶。

喜歡純靜返璞的輕旅行則可參加「澎湖探險家星空露營趣3日」，全家大小在員貝嶼搭帳篷，享受賞滿天星斗的美好體驗，坐著輕航獨木舟眺世界級玄武岩，品嚐在地人經典家常菜「花菜乾」以及鮮度破表的當地美食。

喜歡挑戰的親子們，絕不能錯過「金門小兵遊戰地體驗遊3日」，可入住當地軍事主題館，體驗戰地風情，也可入境問俗，與當地居民於純淨的沙灘一起挖花蛤，享受產地到餐桌的鮮美滋味，還可走入時光隧道，手作古早味風獅爺紅龜粿並認識在地百年古樹。

喜歡品酒的民眾，長汎假期今年也汗米飯旅行社創辦人暨知名旅遊達人工頭堅共同企劃「酒鬼特別版」，如今更推出「金馬澎酒鬼特別版」，由工頭堅帶領大家品酩金馬澎三地好酒，包括「藍眼淚季節探索馬祖經典酒款3日」、「戰地金門老屋醇酒輕旅行3日」及「金色澎湖海島人文輕旅3日」行程。

其中金門老酒行程，不只參觀金門酒廠、入住金湖、澎澄飯店，更享獨家安排58度高粱及精選洋酒的品飲會，還能親手捏製個人專屬酒瓶；澎湖則特別安排豐富醉人的客製餐酒私宴buffet，以及果香滿盈的葡萄酒，在夜晚隨著小船出海，享用生猛海鮮、品酒看繁星。

隨著三倍券即將上路，長汎假期還推出「振興券滿千現折」的超值回饋，七月底前報名金馬澎團體旅遊及自由行(機+酒)產品，即可享有滿1000元現折100元的優惠。7月15日前報名「這夏爸媽好輕鬆」及「金馬澎酒鬼巴士特別版」主題產品，優惠再加碼，滿千可現折200元。詳情可上活動官網查詢。

馬祖 金門 澎湖

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