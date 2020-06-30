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玩水上網購票 台北自來水園區現省30元
夏天就是要玩水。台北自來水園區配合「安心旅遊專案」，7月門票原價80元，民眾上網購票可享優惠價50元，現省30元，只要「北北基好玩卡官網安心旅遊專區」或「Klook客路」購買電子票劵，現場掃描QR Code快速入園消暑清涼，輕鬆方便又環保省紙。
台北自來水園區「水鄉庭園」面積768平方公尺，是台北夏天最受歡迎的大型戲水地點之一，裡面有兒童溜滑梯、各式水柱、水瀑等清涼消暑遊戲設施，水深約40至60公分，現場有救生員2位、水巡助理7位，天天換水、時時測水，確保戲水水質，讓親子更能安心親水。去年開放水鄉庭園4個月，多達17萬人次入園。
北水處指出，園區內還有自來水博物館，以及有「地下水宮殿」之稱的觀音山蓄水池等百年歐式古蹟，而小觀音山生態豐富、綠意盎然，如公館的後花園，是夏季消暑的好去處。
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