影／反聖嬰年夏季恐更熱 估今年3至5個颱風侵台

受到反聖嬰現象與全球暖化影響，全球陷入極端氣候中，中央氣象局今(30)日發表今年颱風季展望預測，截至目前為止，西北太平洋僅有2個颱風生成，較平均值4.3個少，而往年西北太平洋6至12月，約有21至25個颱風生成，今年預估總數會落在正常偏少的情況，但由於受反聖嬰影響，中東太平洋地區在夏天以後海水溫度降低、台灣附近海溫變暖，這種情形利於颱風形成，因此颱風距離台灣會較近，雖然防災預警的時間比較短，但也因為距離台灣近來不及在海面上吸附水氣等增強能量，因此強度預估偏弱，侵台總數預估與平均值差不多，約為3至5個。

回顧今年梅雨季，各地大部分都是屬於炎熱的極端高溫，全台平均溫度達28.2度，創下1947年有紀錄以來的同期新高，突破2016年的28.05度。