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遠距醫療成趨勢 眼科巡迴車將進駐桃園復興區服務

聯合報 / 記者陳夢茹／桃園即時報導
衛生福利部中央健康保險署長李伯璋（中）參加捐贈儀式，他指出，遠距醫療已成未來的趨勢。記者陳夢茹／攝影
衛生福利部中央健康保險署長李伯璋（中）參加捐贈儀式，他指出，遠距醫療已成未來的趨勢。記者陳夢茹／攝影

有感偏鄉地區醫療資源匱乏，國際扶輪社今天捐贈長庚醫院一輛眼科巡迴醫療車，配備專用器材，能即時傳送病人狀況及資料，協助醫療單位深入偏鄉進行醫療服務。

桃園市復興區幅員遼闊，總面積約350平方公里，佔全市總面積約三分之一，但人口數卻僅有約1.1萬人，是桃園人口數最少的區域。衛生福利部中央健康保險署表示，民國88年起推動「全民健康保險山地離島地區醫療給付效益提昇計畫」（簡稱IDS計畫），復興區IDS計畫則自91年起，由林口長庚醫院、聖保祿醫院、復興區衛生所及高揚威家醫科診所負責。

復興區IDS計畫提供24小時駐診、每周巡迴醫療、專科診療服務等，平均1年服務約1萬3千人次，去年起推動五官鏡遠距醫療，在偏鄉醫療機構架設影像顯示系統，可遠距即時和長庚醫師連線會診，目前已有皮膚科，今年將陸續增加眼科、耳鼻喉科等遠距醫療服務。林口長庚表示，未來將開發多點視訊與HIS系統結合的診療作業，成立5G遠距會診站，將醫療巡迴車結合AI裝置提升醫療服務。

中央健康保險署長李伯璋說，桃園復興鄉居民看病不易，下山一趟要耗費3、4小時，如民眾尋求IDS計畫看診，山地及離島的居民雖不必花費部分負擔，基本上也沒收取掛號費，但醫師並不是每種疾病都懂，更彰顯遠距醫療的需求性，以醫療車將病患症狀及相關資料回傳醫院，再由院內醫師評估，遠距醫療已成未來的趨勢。

長庚醫院眼科部主任吳為吉指出，該台眼科巡迴醫療車配有驗光機、裂隙燈、眼底鏡、眼壓機等專業配備，不用派醫師花費3、4小時車程上下山，僅需請專業技術員上山，將病人的5G影像資料傳回院內，由醫師評估病人狀況，如醫師判斷有疑慮者，再下山到醫院進一步檢查即可，減少不必要的舟車勞段時間，相當方便。

此外，國際扶輪社目前已捐贈20輛醫療車，包括配備超音波、牙科及眼科等專業器材的車輛，扶輪社地區服務計畫主委楊榮壽表示，今天捐贈眼科巡迴醫療車給長庚醫院，配合健保署IDS計畫服務偏鄉，預計下半年還要再捐贈出6輛醫療車。

國際扶輪社今天捐贈一輛眼科巡迴醫療車給長庚醫院，協助進行IDS計畫，推動遠距醫療服務，造福偏鄉地區。記者陳夢茹／攝影
國際扶輪社今天捐贈一輛眼科巡迴醫療車給長庚醫院，協助進行IDS計畫，推動遠距醫療服務，造福偏鄉地區。記者陳夢茹／攝影
眼科巡迴醫療車配有驗光機、裂隙燈、眼底鏡、眼壓機等專業配備，不用派醫師花費3、4小時車程上下山，僅需請專業技術員上山，將病人的5G影像資料傳回院內，由醫師評估病人狀況。記者陳夢茹／攝影
眼科巡迴醫療車配有驗光機、裂隙燈、眼底鏡、眼壓機等專業配備，不用派醫師花費3、4小時車程上下山，僅需請專業技術員上山，將病人的5G影像資料傳回院內，由醫師評估病人狀況。記者陳夢茹／攝影
眼科巡迴醫療車配有驗光機、裂隙燈、眼底鏡、眼壓機等專業配備，不用派醫師花費3、4小時車程上下山，僅需請專業技術員上山，將病人的5G影像資料傳回院內，由醫師評估病人狀況。記者陳夢茹／攝影
眼科巡迴醫療車配有驗光機、裂隙燈、眼底鏡、眼壓機等專業配備，不用派醫師花費3、4小時車程上下山，僅需請專業技術員上山，將病人的5G影像資料傳回院內，由醫師評估病人狀況。記者陳夢茹／攝影

長庚 醫師 偏鄉

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