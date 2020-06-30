影／成人肥胖創新高 王英偉：應從幼兒就要注意

成人肥胖創新高，據衛福部國民健康署所公布的台灣國民營養健康狀況變遷調查（2015至2018），結果顯示，18歲以上成人過重及肥胖率為47.1%，其中男性為55.7%、女性為38.7%，較過往三次調查相比，成人過重及肥胖盛行率均呈現增加的趨勢。

國健署署長王英偉，今在新版孕婦手冊上路記者會後受訪表示，體重過重及肥胖是因為熱量攝取過多、消耗太少，導致熱量累積，以脂肪的形式堆積在體內；而現在如外送方便，民眾包括食物攝取、運動型態等改變，也影響肥胖程度；此外，長輩覺得嬰兒越胖越好的觀點也須改變，肥胖問題應從幼兒時期就要注意。會以各場域全面合作、建構健康資訊環境等來改善、推動肥胖防治。

依衛福部公布之體位定義，18歲以上成人區分為四種體位，以BMI值來說分別是過輕 (BMI小於18.5)、正常 (18.5至24)、過重 (24至27)，及肥胖 (大於27)。

王英偉說，造成肥胖的主因，除遺傳外，主要為熱量攝取高於熱量消耗，其他影響因素包括：飲食、身體活動、生活型態、社會環境因素等。依近年國健署健康年報來看，民眾的平均體重是有增加，不過進一步檢視後發現，40歲後的增加率是平穩的，在18歲到20幾歲年輕人間增加速率較快，所以國健署未來在營造健康城市及健康促進策略上要重新訂定，如從不同場域裡像是醫院、大專校院、職場、社區裡來接觸民眾，做不同健康建議模式。

王英偉說，肥胖的原因很多，目前全世界趨勢肥胖比率都是增加，但有些健康促進較好的國家，是不會讓民眾肥胖增加率上升太多；以目前的全球行動計畫，也設定2025年實現 「遏止肥胖上升趨勢」，學齡兒童青少年及成人之過重及肥胖盛行率不上升。故怎樣去從職場裡增進員工健康促進，如改變環境、增加活動空間，或從飲食習慣下手，選擇相對健康食材等；另外像壓力也會使民眾大量增加食物攝取，也會影響肥胖。

王英偉也呼籲，對肥胖的掌握應從嬰兒開始，因阿公阿嬤都會覺得嬰兒越胖越好，肥胖會影響慢性疾病，癌症、高血壓糖尿病等都跟肥胖有關，應透過衛教讓公嬤爸媽知道這並非健康趨勢。