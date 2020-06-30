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墾丁端午節湧逾10萬人潮 海葵、寄居蟹發現被盜
屏東墾丁端午4天連假湧入逾10萬遊客，觀光業者喜迎久違的人潮，卻也發現不少亂象，保育志工發現有人設陷阱盜採寄居蟹，被發現還惡意引火焚燒出氣，另在潮間帶的明星生物地毯海葵也被人挖走，還有遊客在秘境沙灘紮營、生火；保7總隊第8大隊說，將加強與當地保育團體、居民合作，透過攝錄影取締告發，籲請民眾共同保護生態資源，讓海洋生態永續發展。
屏東車城後灣保育志工端節連假發現有人用椰子殼設捕陷阱獵抓寄居蟹，志工破壞捕蟹陷阱後，周邊竟遭惡意放火焚燒，對方還騎輛遮蓋車牌的機車逃逸；楊姓保育志工說，希望遊客能用眼睛看，不要用抓的，很多寄居蟹和人類是共生體，不要再傷害寄居蟹，帶回家當寵物和玩物，等於是害死牠們。
長期記錄墾丁後壁湖生態的恆春「潮人海岸生態工作室」說，半個月前發現有硨磲貝被偷，這次端午連假期間，發現螢光綠色的地毯海葵及白色海葵有2處被挖走，由於白天旅客多，有心人士還不致於下手，研判在夜間行竊，由於警力不足，追查困難；2處海葵存在多年，是潮間帶導覽時的明星物種，觀光價值難以估計，遭盜賣價格僅千元上下，研判是外地水族玩家所為。
保7總隊第8大隊大隊長李日聰表示，恆春半島西海岸的白砂、後壁湖、萬里桐及後灣等沙灘是熱門海域， 端午連假遊客多集中這一側，對盜獵生物的違法行為，因人力配置7人，難以全面監控，已與各區保育志工合作，透過攝錄影方式取締告發；至於沙灘紮營和生火等違反國家公園法行為，各沙灘均有醒目的大型告示牌，民眾若發現可拍照檢舉。
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