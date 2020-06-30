戴口罩、社交距離個人防線鬆懈 國內類流感疫情上升

新冠肺炎疫情爆發，全民養成勤洗手、戴口罩好習慣，但隨國內疫情趨緩，天熱戴不住口罩，個人防線鬆懈，從國內過去一周類流感疫情緩升可看出端倪，疾管署提醒，目前雖為夏季，民眾仍不可掉以輕心，出入公共場所，應與他人保持社交距離或佩戴口罩，降低疫情傳播風險。

依據疾管署監測資料顯示，因端午連續假期，部分門診休診影響，國內上周門診類流感就診人次為1萬7350，雖較前一周下降10.6%，但門診就診病例百分比(0.5%)較前一周上升6.3%，顯示門診類流感就診佔比呈上升趨勢。

疾病管制署副主任郭宏偉也指出，觀察國內上周急診類流感就診5999人次及就診病例百分比5.4%，均較前一周分別上升8.1%及1.4%，顯示社區類流感疫情呈緩升趨勢；疾管署防疫醫師林詠青表示，雖流感流行高峰為前一年十二月至當年三月，但亞熱帶地區一年四季都有流感。

莊人祥表示，單論今年門診類流感就診人次及就診病例百分比，都比去年同期門診類流感就診6萬3093人次及就診病例百分比1.3%，還要更低，民眾口罩配戴率高有一定功效，但目前類流感疫情稍微上升，坦言恐因民眾認為疫情在社區威脅降低，配戴口罩比例下降。

台北市及新北市大眾運輸系統持續要求戴口罩，莊人祥說，其他透過自己的交通工具、或中南部的民眾就可能忘記隨身配戴口罩，但辦公室、教室都是多人長期共處的密閉空間，是引起群聚感染的高風險環境，提醒民眾應隨身在書包或公事包中戴著口罩，才能隨時能保護自己。

林詠青說，預防流感、新冠肺炎等飛沫傳播傳染病的方法是一樣的，應落實手部衛生並做好咳嗽禮節，打噴嚏時應使用面紙或手帕遮住口鼻，或用衣袖代替。出入人潮聚集的公共場所，若無法與他人保持室外1公尺、室內1.5公尺的社交距離時，請佩戴口罩。

林詠青提醒，民眾如果出現發燒及咳嗽、流鼻水等呼吸道症狀，應盡量在家休息，不要上班上課，避免搭乘大眾運輸工具及前往公共場所。就醫時，請全程佩戴口罩，並告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以供及時診斷通報。