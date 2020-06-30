男性也可能染HPV致癌 國內口咽癌患者三成感染HPV

反覆感染人類乳突病毒（HPV）不僅可能對女性致癌，男性亦然。國內外近年陸續發現，好發於男性的口咽癌，患者感染HPV的比率並不低，台灣口咽癌患者逾三成的腫瘤切片被驗出帶有HPV，歐美國家患者感染比率更高，使男性感染HPV而致癌成為近年熱門議題。這或許也能解釋臨床上為什麼有些男性拒絕菸酒檳且性生活單純，卻仍罹患口咽癌。

台北榮總耳鼻喉頭頸醫學部主任朱本元表示，國內北中南東多家醫院曾合作針對兩、三百名口咽癌患者進行研究，患者有男性、有女性，研究人員從腫瘤切片發現，三成一的患者腫瘤檢驗出HPV陽性。在歐美國家，口咽癌患者感染HPV的比率更高達七、八成，這可能與歐美國家民眾性生活較開放有關。

台灣癌症基金會執行長賴基銘表示，過去五到十年，國內頭頸癌患者同時感染HPV的比率約在百分之六左右，近年躍升至三成，反映廣大男性感染HPV的情形可能持續增加中。國內並無大規模調查男性感染HPV的比率，若以國外資料來看，美國國家衛生中心2017年公布數據顯示，男性生殖器感染HPV的機率約四成五，比女性的三成九來得高。

他說，或許因為男性免疫功能不如女性，有研究顯示，僅不到一成男性感染HPV後能產生抗體，可能因此導致重複感染與致病。因此建議男性可於45歲前就醫評估是否需要接種疫苗，性生活豐富、性伴侶眾多、壓力大或免疫力低下等高風險男性更須留心。

朱本元建議，無論男性或女性，宜在性行為前就預防性接種疫苗。不過，在廣大感染HPV的人群當中，罹患子宮頸癌、口咽癌等患者相對是少數，子宮頸癌與口咽癌每年新發生一千四百例、一千五百例左右，因此醫學界還需要一段時間來觀察相關癌症的增加趨勢，再討論評估是否建議全面接種。

要避免感染HPV，許多人知道要戴套，不過卻錯誤以為生殖器將插入時再戴即可，這是迷思。台北市立仁愛院區感染科主治醫師顧文瑋表示，HPV主要經由性接觸傳染，在性行為過程中的皮膚、黏膜或體液接觸均有可能造成傳染，因此若要盡可能降低風險，男性自勃起後就要戴套。