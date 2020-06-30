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小五生上課「漏便」 原來是食物過敏惹的禍！

聯合報 / 記者楊雅棠/台北即時報導
鄭乃源說，許多民眾深受脹氣、便秘、消化不良等腸胃道功能失衡所苦，檢測發現竟是食物過敏所致。記者楊雅棠／攝影
鄭乃源說，許多民眾深受脹氣、便秘、消化不良等腸胃道功能失衡所苦，檢測發現竟是食物過敏所致。記者楊雅棠／攝影

11歲的鄭小弟，常莫名腹瀉、脹氣，更曾在上課時憋不住突然「挫賽」，而被同學嘲笑。就醫檢查經過敏原檢測後，發現對高達36項食物過敏，造成腸道長期發炎引發腸漏及腸躁症的問題。聯安診所公布2019年1200多筆的慢性食物過敏檢測數據，發現國人新十大慢性食物過敏原，前三名分別是蛋白、蛋黃及花生，醫師提醒可做過敏原檢測，避開過敏食物，以免「病從口入」！

聯安診所發佈國人新十大慢性食物過敏原排行榜，前三名分別是蛋白、蛋黃及花生，後續依序為蜂蜜、腰果、黃豆、小麥、牛奶、鰻魚以及綠豆。

聯安診所院長、肝膽腸胃科醫師鄭乃源表示，蛋白長期居於排行榜前三名，而蛋黃則首次出現在前三大過敏原裡，值得注意。另外，常見在排行榜前五名的牛奶過敏原，這次退居到第八名，推測與許多民眾開始對牛奶有戒心、少喝有關。

若再以性別來細分，成年男性十大慢性食物過敏排行，前三名分別為蛋黃、花生、蛋白；成年女性排行前三名依序為蛋白、蜂蜜、花生。若單獨針對兒童來分析，前三大慢性食物過敏原則依序為小麥、鰻魚、蛋黃。

長期食物過敏會破壞腸道黏膜功能，使腸道黏膜出現間隙，過敏原滲漏穿過腸壁，進入各個組織器官，誘發過敏反應，形成過敏、發炎、滲漏、腸道失衡的惡性循環。

鄭乃源說，許多民眾深受脹氣、便秘、消化不良等腸胃道功能失衡所苦而前來診所就診，且從診所2019年的健檢數據發現，每四人就有一人選做無痛腸胃鏡，但有八成受檢者的腸胃鏡檢查卻無太大異常。再根據過敏原檢查後發現，才發現患者對許多食物有過敏反應，而造成腸胃道不適。

以鄭小弟為例，接受過敏原檢測後發現，對高達36項食物過敏，其中對小麥、鰻魚、蛋黃、鱈魚、黃豆、綠豆、花生及葡萄柚有中重度過敏；而他的「腸道黏膜發炎指數–sIgA分泌型免疫球蛋白A」數值則飆高到2617μg/mL，超過正常值1.2倍。

鄭乃源表示，這類免疫球蛋白原本是保護型的抗體，但當腸道中過敏原過多時，免疫球蛋白便會增加，產生發炎反應；數值飆高也顯示鄭小弟腸道處於嚴重發炎狀態，導致常常腹瀉和忍不住便意的問題。

因此，治療上首先須避開蛋、黃豆、小麥等常吃的中重度過敏原，並適時補充益生菌、膳食纖維，以修復腸道黏膜，調整三個月後，發炎指數下降，腹瀉、脹氣等腸胃問題都改善許多。

鄭乃源說，食物並無好壞之分，每個人的過敏原都可能不同，因此建議應定期做過敏原檢測，避開引發中重度過敏的食物，並以少量多樣化的飲食方式攝取營養，降低食物過敏的發生機率。

國人十大慢性食物過敏原排行榜，前三名分別是蛋白、蛋黃及花生。記者楊雅棠／攝影
國人十大慢性食物過敏原排行榜，前三名分別是蛋白、蛋黃及花生。記者楊雅棠／攝影

過敏原 蜂蜜 過敏反應

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