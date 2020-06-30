安心旅遊明上路 花蓮旅宿業者打出6、7折推套裝搶客

安心旅遊補助7月1日上路，花蓮旅宿觀光業者拉抬暑假訂房率，推出住宿優惠打出6、7折，包裝套裝行程搶客，協助旅客核銷補助，並配合振興三倍券調整商品內容，符合200元、500元價格，不用特別找零，業者表示，暑假花蓮訂房率平均都有8成以上，看好觀光市場前景。

花蓮縣觀光旅館公會理事長高水祿表示，配合安心旅遊補助方案，訂出6、7折優惠，再用補助金額補足飯店成本，以爭取新的房客入住，目前暑假有8成訂房率，就連7月上旬暑假前的空擋，也有5、6成訂房率。

花蓮縣民宿協會理事長葉陳錦指出，民宿房間數較少、價格較低，且旅客詢問度高，因此沒有特別折扣；不過安心旅遊補助申請手續有不同規定，業者會幫忙核銷，讓旅客不用自行處理，拎著行李輕鬆入住。訂房率的部分，7月15日暑假開始到8月中訂房率有8、9成，8月底就會退燒一點，7月中以前則是約4、5成。

福容飯店花蓮店配合安心旅遊補助及振興券，推出3天2夜住房專案，可體驗海上獨木舟、欣賞金針花海，還能遊程自由配，另持振興券入住，每房即可獲得總價值2000元抵用券。

理想大地度假飯店表示，規畫多種住房專案供旅客選擇，再回饋300元館內消費抵用券，適用於餐飲、伴手禮、育樂活動及酒吧等做抵用，期望藉由加碼活動鼓勵消費，在安心旅遊的前提下，有效帶動國旅景氣。