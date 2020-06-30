高捷推暑假振興方案 買旅遊卡、套票有優惠

隨著疫情逐漸趨緩，高捷公司推出運量復甦計畫，7月1日起，買24、48小時卡，優惠價150、250元，也可使用三倍券購買。「輕軌周遊2日套票」原價3200元、優惠價只要990元。另7月3日將推出全新高捷少女版的高雄捷運實境解謎遊戲，盼吸引愛好解謎者及觀光客搭乘。

高捷公司表示，慶祝高捷公司獲109年度專家學者定期檢查的「優等」肯定，及迎接疫情趨緩的旅遊潮，高捷公司推出運量復甦計畫，7月起針對遊客打造不同屬性客群優惠措施及活動，希望能迅速恢復昔日運量。

高捷公司表示，7月1日起，適合觀光客使用的24、48小時旅遊卡，優惠價分別為150元、250元(原價180元、280元)，可使用三倍券購買。

另「輕軌周遊2日套票」原價3200元，優惠價只要990元，內含高捷和輕軌二日效期QR Code、i-Ride KAOHSIUNG飛行劇院全票、雙層巴士、駁二展覽、駁二小火車套票等，讓遊客可暢遊高雄。

高捷也與高鐵攜手合作推出「高鐵高雄好玩卡」及「高鐵高捷聯票」，「高鐵高雄好玩卡」內含高鐵來回、高捷和輕軌二日卡、愛河太陽能船、雙層巴士、夢時代摩天輪、駁二展場套票、哈瑪星鐵道館、壽山動物園等門票；「高鐵高捷聯票」則含高鐵來回、捷運二日卡、渡輪來回、新宇自行車租用、英國領事館及鈴鹿賽道樂園設施搭乘券等。

高捷公司表示，暑假期間，高捷也針對不同族群，陸續推出免費解謎體驗活動、好小子夏令營、夏戀高捷動漫季、南台灣最大規模3對3籃球賽等活動。

其中高雄捷運解謎活動，暑假期間將推出免費番外篇，凡購買高雄捷運不限里程、可跨日搭乘的24小時及48小時旅遊卡，即可免費獲得Episode 2.5番外篇題目單一份或自行上網免費下載(http:// mystery.krtc.com.tw:2020/)。

解開謎題上網登錄後，就有機會獲得紀念版32G高捷電聯車造型USB隨身碟、住宿券及遊園券等獎。

此外，今年適逢打狗更名為「高雄」的100周年，市府推出「高雄100，無限精彩」系列活動，在捷運大東站內也有「打狗的15個故事」展覽，邀各地民眾回首高雄百年風華。高雄市觀光局也以「高雄漫步，山海河港」為主軸，規畫高雄市百年建築、景點、主題行程等。