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廟口、寧夏、東大門夜市全入列 全國22處環保夜市出爐

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
環保署今天宣布，7月1日啟動全國環保夜市。記者吳姿賢／攝影
環保署今天宣布，7月1日啟動全國環保夜市。記者吳姿賢／攝影

夜市文化是台灣特色，但髒亂環境總讓外國旅客卻步，環保署下半年砸六千萬元力推環保夜市，今天公布全台22處名單，包括知名的基隆廟口夜市、台北寧夏夜市、花蓮東大門夜市、宜蘭羅東夜市，將使用重複清洗餐具、裝設油煙防治設備、公廁每天至少清潔兩次以上，明天7月1日正式啟動。

環保署副署長沈志修表示，夜市攤商來源多且具流動性，管理不易，很多夜市又髒又亂。夜市生意近期受疫情影響，因此推動環保夜市，鼓勵消費者回來逛夜市，也會派出「神秘客」打分數。

廢管處長賴瑩瑩說，環保夜市有六大標準，首先是一次用產品減量，改用重複清洗餐具，或提供自備餐盒優惠。其次要設置一般垃圾、資源及廚餘三大回收設施。低碳節能措施，包括推廣大眾交通工具接駁、改用節能LED燈

賴瑩瑩表示，還有煎、烤、炸調理攤商應裝設油煙防治設備。餐飲汙水將設油水分離設施、定期清理水溝油泥。最後是維持公廁整潔，每天至少清掃兩次以上。

寧夏夜市理事長林定國表示， 師大夜市、樂華夜市不受居民喜愛，甚至被驅趕，原因就是環保沒做好，「寧夏夜市20年前痛過一次」，當時居民受不了髒臭及噪音，開啟寧夏夜市改革道路。

林定國說，寧夏夜市環保措施包括晚上九時以後不播音樂，也沒有「叫賣哥」；2004年夜市垃圾量每月120公噸，減用一次性餐具後降到90公噸，落實廚餘回收後，今年垃圾量再降到70公噸，垃圾處理費從32萬元變成18萬元。

更特別是，林定國說，寧夏夜市10年前要求店家提供廁所，「生意自然來」，更能解決政府找不到地方蓋公廁的困境，減少公廁水電成本。

基隆愛四路夜市攤販管理委員會秘書蔡毓琳說，廟口夜市2012年起不提供一次性餐具，民眾到賣衣服、襪子的百貨攤商消費，若自備購物袋可集點換贈品，讓環保夜市活動不局限於餐飲攤商。

全國22處示範環保夜市由各縣市提交，北部為基隆市廟口夜市、台北市寧夏夜市、新北市樹林興仁花園夜市及新店安和國際觀光夜市，桃園市八德興仁花園夜市、新竹縣內灣商圈、新竹市城隍廟商圈、苗栗縣英才觀光夜市。

中部為台中市大慶夜市、彰化縣王功商圈、南投縣伊達邵商圈。南部為雲林縣斗南中興夜市、嘉義縣新港魅力商圈、嘉義市文化路觀光夜市、台南市復華夜市、高雄市凱旋青年夜市、屏東縣勝利星村創意生活圈。

東部及離島為宜蘭縣羅東觀光夜市、花蓮縣東大門夜市、台東縣觀光夜市、澎湖縣馬公觀光商圈、金門縣金城鎮城隍廟商圈。環保署原本想推「一縣市一環保夜市」，不過連江縣此次並未提出夜市或商圈名單。

夜市 餐具

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