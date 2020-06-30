中國新型豬流感 疾管署：目前無傳人直接證據

中國出現一種新型豬流感，外界憂可能傳人類。疾管署防疫醫師鄒宗珮今天說，實驗發現此病毒可在人類上皮呼吸道複製，也可感染雪貂，但目前沒有傳人的直接證據。

疾管署副署長莊人祥表示，目前無有症狀人類感染個案的相關報告。

美國「國家科學院學報」（PNAS）刊登研究指出，中國研究人員發現一種新型豬流感，一旦突變，可能出現人傳人，引發全球大流行。法新社與英國廣播公司（BBC）也報導，這種豬流感名為G4，是從造成2009年大流行的H1N1病毒株基因演變而來，帶有「會高度適應以感染人類的一切重要特徵」。

衛生福利部疾病管制署防疫醫師鄒宗珮上午接受媒體聯訪時表示，有關外電報導的中國新型豬流感，此報告是中國例行對豬流感監測報告，從2016年開始此病毒成為流行病毒株，從一些動物實驗發現，此病毒可在人類呼吸道上皮細胞複製，也可以感染雪貂；在血清流行病學研究也發現，禽畜工作者有少部分血清抗體成陽性。

但鄒宗珮說，目前沒有直接豬傳人證據，不過此報告提醒，病毒株若在未來有廣泛人傳人能力，可能會造成大流行。新興傳染病絕大部分來自人畜共通傳染病，因此監測相當重要，且禽畜工作者需要做好防護，避免病毒傳染風險。