澎湖花火節將登場 安心補助加振興券吸引訂房人潮

澎湖國際海上花火節受新冠肺炎疫情影響而延期舉辦，防疫解禁後，訂7月6日登場，將成為澎湖第一個大型觀光活動，吸引觀光客前往澎湖，訂房搶手。澎湖縣政府因花火節屬於人潮密集活動，要求民眾到花火節場地仍須戴口罩，並且為民眾找出適合觀賞花火的地點，以達人潮分流目的。

澎湖海上花火節訂7月6日到9月3日，每周一、周四，在馬公市觀音亭園區登場，並規劃3場離島場次，分別7月18日在吉貝、8月1日在七美，以及8月15日在望安等3離島施放煙火，總計有21場次。

澎湖縣政府旅遊處副處長劉美凡表示，配合7月開跑的安心旅遊補助，預估吸引數十萬人湧入澎湖，為澎湖帶來龐大觀光商機，加上7、8月向來是澎湖旅遊旺季，振興券又將在7月發行，更有助於吸引觀光客，目前澎湖訂房狀況踴躍，不少，不少飯店幾乎已達額滿。