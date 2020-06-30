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安心旅遊明上路 觀光局祭鐵腕：哄抬房價就取消補助

聯合報 / 記者邱瓊玉
安心旅遊補助明天即將上路，交通部觀光局這次祭出39億元預算，針對自由行、團體旅遊、遊樂園、觀光巴士等四大方向進行補助。圖／報系資料照
安心旅遊補助明天即將上路，交通部觀光局這次祭出39億元預算，針對自由行、團體旅遊、遊樂園、觀光巴士等四大方向進行補助。圖／報系資料照

安心旅遊補助明天即將上路，交通部觀光局這次祭出39億元預算，針對自由行、團體旅遊、遊樂園、觀光巴士等四大方向進行補助，其中團體旅遊每人每日補助700元，最高上限7萬元；自由行每房補助1000元，離島再加碼1000元，不分平日假日都可以使用。

觀光局提醒，想要獲得自由行補助，民眾除了要選擇合法領有營業執照或旅宿登記證的旅宿業入住外，還要在入住前，或是入住當天，上安心旅遊官網填寫姓名、身分證、生日、居住地址、電子信箱等基本資料，並上傳身分證或健保卡正面圖檔，22日起就開放民眾上網先申請。

不過有民眾表示，想要用手機上網申請，但數度顯示認證失敗，忍不住抱怨實在有夠難用的；此外，也有民眾質疑，得先上網申請，但不是人人都有手機，也不一定都會使用網路，感覺像是數位歧視。

近期隨著國旅爆發，各地房價也有蠢蠢欲動的情況，觀光局強調，旅宿業者應將住宿房價資訊充分揭露，不可因參與補助而濫行調高房價，另也請各縣市政府加強向參加「安心旅遊自由行旅客住宿優惠活動」的旅宿業者宣導，不定期就業者的房價進行蒐集查察，如確有哄抬房價情形，得取消其補助資格或續依消費者保護法規定辦理，以維護旅客權益。

為避免景區壅塞影響出遊興致，觀光局表示，已要求各國家風景區管理處，事前因應對於安心旅遊實施期間可能遊客爆量之情形加強旅遊安全維護、強化景區清潔、規畫人流管制及疏導措施等。未來也將規畫透過電信大數據分析措施，掌控轄管13個國家風景區、25家主題樂園的遊客人潮狀況，作為遊客人流管制及分流措施的參考。

觀光局 自由行 國家風景區

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