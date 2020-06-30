「比有陸客時還旺」 71安心旅遊台東訂房創5年來新高

中央安心旅遊補助7月1日上路，台東目前雖未有加碼優惠方案，訂房率卻逾8成，創5年來同期新高。有業者表示，「比有陸客的時候還旺」。

台東縣觀光協會理事長、鹿鳴溫泉酒店董事長潘貴蘭表示，協會目前沒有推加碼的活動，因為大家生意都很旺了，所以7、8月以政府推動的補助方案為主。

她說，目前全台東7、8月的訂房狀況，逾8成滿了，也有飯店到9成訂房率，創5年來同期的新高點，預計在7月11日熱氣球嘉年華開幕後，訂房率會再提昇。

潘貴蘭表示，今年訂房狀況比有陸客的時侯還旺，而且都是散客，台灣國旅消費率又比陸客多，台東觀光業者都感到很振奮。

縣府交通及觀光發展處長余明勳表示，7月1日安心旅遊優惠方案上路，縣府目前沒有額外的加碼優惠，但有推「獎勵旅遊及度假會議計畫」鼓勵團體到台東旅遊的專案。時間從即日起至11月30日止。

余明勳說，入住合法飯店旅宿業2晚以上，只要超過20人團體在台東停留2夜以上，即可獲台東森林公園或富山護魚區門票，51人以上至100人則可獲贈在地農特產品。

另外，超過100人以上可搭配行程送台東特色遊程，300人以上大團還可享受熱氣球繫留體驗。