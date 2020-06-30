疫情重創捐款意願 籌建全國首間失智家園之路受阻

上半年因新冠狀病毒疫情影響所致，連帶影響企業、大眾捐款意願，據天主教中華聖母基金會內部調查，今年上半年與去年同期相比，整體捐款幅度下降近五成，服務的推行也跟著受到影響。天主教中華聖母基金會正籌建的全國第一座失智症複合式社區型照顧家園-聖仁家園，至今仍有高達近5,000萬的服務缺口，急需仰賴各界支持。

「老、窮、苦」是嘉義的真實樣貌！嘉義已14年蟬連在地「老年人口比例」(19.94%，2020/4)冠軍，根據失智症盛行率8%統計，最高可能有11,398人為失智症患者，但嘉義地區可提供失智症後送照顧資源，最多僅能服務4%長輩，然而失智症的病程平均長達10年，近五成的照顧者年齡更達60歲以上，照顧者隨時處於緊繃的狀態，伴隨著長期睡眠不足、無法喘息，身心承受極大壓力，甚至約有七成家屬在照顧歷程中曾有輕生念頭，往往形成家庭悲劇的肇因。

為紓解嘉義地區龐大失智照護需求，天主教中華聖母基金會引進歐洲、日本最新失智症照顧模式，天主教中華聖母基金會正籌建在地第一座失智症複合式社區型照顧家園-聖仁家園，從去年10月動工至今，原本荒蕪的一片空地，隨著工程施工推展，如今建築體已越來越鮮明，這棟擁有地下一樓、地上6樓半的聖仁失智家園，為複合式社區型照顧模式，可為失智症長輩及家屬提供全方面的照顧環境。預計將於110年3月可正式提供專業失智症照顧服務，同時照顧48位失智症長輩，減緩家庭的照顧重擔，期盼解決失智家庭最痛、最難的照顧難題。

天主教中華聖母基金會日照中心服務。圖／7-ELEVEN提供