脖子小腫塊莫輕忽 小心癌上身

夏天陽光熾熱，不做好防曬，小心長出角化棘皮瘤，更可能演變成癌上身。今年73歲的林先生，約一個月前注意到頸部皮膚凸起了一個腫塊，雖然沒有壓痛感，但兩周內就快速長成兩倍大，約1.5公分大小，且周圍紅癢。就醫檢查發現竟然是惡性角化棘皮瘤，所幸切除乾淨後已經痊癒。

書田診所整形美容科主任醫師黃季怡表示，角化棘皮瘤又稱皮脂軟疣或假癌性軟疣，是一種快速生長的腫瘤，為發生在毛囊角化上皮的增生性病變。

角化棘皮瘤外觀是單一圓形的突起腫塊，中央有明顯凹陷，有些類似火山口的形狀；凹陷位置充滿角質鱗屑，外緣則平滑且充血泛紅的皮膚。雖然沒有壓痛感，但因為生長快速，短時間內變大，因此常伴隨搔癢不適。

黃季怡說，角化棘皮瘤的發生原因可能是長期紫外線照射、人類乳突病毒感染或毛囊細胞變異分化而來。尤其和紫外線照射有關，通常出現在皮膚曝曬陽光的部位，如臉、脖子、手臂，發生機率約千分之一。

角化棘皮瘤好發於六十歲以上的男性，男女比約2比1，黃季怡表示，可能與男性長期曝曬且未做好防曬有關。而約8％的患者會反覆發生，1%的病患可能會走向惡性腫瘤。

由於角化棘皮瘤的外觀和鱗狀上皮細胞癌、基底細胞癌、日光角化症以及脂漏性角化症很像，因此必須以病例切片來做鑑別診斷。

治療方面，黃季怡表示，大部份良性的角化棘皮瘤在四到六個月內會自行萎縮並脫落，若是沒有自行脫落則會先以冷凍或電燒灼治療；反覆在同一位置發生或較大的腫塊，則建議以手術切除並做病理切片，過大的話則要做輔助性的放射線治療。

黃季怡提醒，如果身上出現不明腫塊時應儘早就醫，尤其當腫塊在短時間內快速變大時要特別注意，但更重要的是，平時應養成防曬習慣，避免皮膚接觸過多紫外線，預防角化棘皮瘤的發生。