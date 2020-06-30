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釣客看過來！ 氣象局即日起推出鄉鎮沿海預報
為了方便沿海漁業、遊憩、防救災及航行安全等方面的多元應用，中央氣象局表示，即日起正式推出「鄉鎮沿海預報」服務，針對台灣及離島鄉鎮沿海，提供逐3小時海氣象預報資訊，讓民眾更能掌握氣象及海象的細緻變化。
氣象局表示，目前有的漁業預報是以較大範圍航行作業預報區域為主，但是民眾在沿海休憩、捕撈等活動需要更細、更多的資訊，「鄉鎮沿海預報」即是基於陸地鄉鎮預報的理念所推出的沿海精緻化預報。
氣象局表示，「鄉鎮沿海預報」是針對台灣濱海鄉鎮或島嶼，總計120個沿海區域，由濱海鄉鎮的海岸向外擴展10公里的範圍內，提供未來48小時內，逐3小時天氣、風向、風速、風級、浪高、浪向、浪週期、流速、流向及當日潮汐等海氣象預報資訊。詳情可上氣象局網站（www.cwb.gov.tw），或是利用生活氣象App的鄉鎮沿海預報專區查詢。
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